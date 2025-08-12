El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un termómetro de la calle Olaguíbel de Vitoria a mediodía E. C.

Álava sufre la jornada más sofocante del verano, con Llodio a 42 grados

Solo las seis estaciones de zonas montañosas se han quedado por debajo de 38 grados

B. Mallo

Martes, 12 de agosto 2025, 00:29

La ola de calor ha golpeado Álava en su máxima expresión a primera hora de la tarde de este lunes, cuando varias localidades de la ... provincia han marcado los registros más altos del verano y, por ende, de todo lo que va del presente año. Un subidón tremendo que ha ido seguido de caídas muy rápidas en los mercurios en algunas localidades. Como ha sucedido en Llodio, donde la estación meteorológica que tiene Euskalmet en Gardea ha marcado la máxima de territorio con 42 grados a las 14:50 horas para perder diez puntos apenas sesenta minutos después.

