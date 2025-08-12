Álava sufre la jornada más sofocante del verano, con Llodio a 42 grados

La ola de calor ha golpeado Álava en su máxima expresión a primera hora de la tarde de este lunes, cuando varias localidades de la ... provincia han marcado los registros más altos del verano y, por ende, de todo lo que va del presente año. Un subidón tremendo que ha ido seguido de caídas muy rápidas en los mercurios en algunas localidades. Como ha sucedido en Llodio, donde la estación meteorológica que tiene Euskalmet en Gardea ha marcado la máxima de territorio con 42 grados a las 14:50 horas para perder diez puntos apenas sesenta minutos después.

La zona norte y central de Álava ha sido la más sofocada por el calor –Rioja Alavesa, dentro de la canícula en toda la provincia, no se ha visto tan afectada– dentro de una jornada en la que la alerta naranja ha sido la protagonista. Tras la máxima de Llodio, los siguientes registros más elevados se han marcado en Amurrio (41,7º) y Salvatierra (41,5º). En Vitoria, el medidor situado en el barrio de Lakua se ha quedado en 'solo' 39,2, aunque dentro del municipio el de Arkaute se ha ido hasta los 40,7.

Han sido hasta ocho las estaciones de la Agencia vasca de Meteorología en la provincia las que se han ido por encima de los 40 grados y, curiosamente, solo una, la de Zambrana, está situada en el sur. En el otro extremo solo seis se han quedado por debajo de 38, todas ellas las situadas a mayor altitud en áreas de montaña.

Posibles chubascos el martes

Precisamente, han sido estas las que han reflejado las menores amplitudes térmicas en una noche auténticamente tropical en varios puntos –la mínima registrada en Zaldiaran ha sido de 25,8–, con el medidor de Espejo con un diferencial de 25,1 grados entre sus temperaturas más baja y más elevada.

Para la jornada de este martes se espera de nuevo mucho calor en toda Álava con la alerta naranja activada de nuevo entre las 13:00 y las 21:00 horas por temperaturas altas extremas, aunque la previsión señala hacia unas máximas un poco inferiores a las de este lunes.

El ambiente será de nuevo soleado, pero por la tarde irán a más las nubes de evolución y por la tarde-noche se pueden dar algunos chubascos dispersos o tormentas ocasionales, que llegarían acompañadas de fuertes rachas de viento.