Álava rinde homenaje a sus investigadores más fieles

«Los archivos son una herramienta fundamental para el buen funcionamiento de la Administración y también la parte más oculta del patrimonio cultural de Álava». ... Este jueves, el Archivo Histórico de Álava ha tratado de visibilizar la labor de 58 investigadores que durante los últimos 50 años han dedicado su tiempo, esfuerzo y pasión a desentrañar la memoria del territorio. El requisito para adquirir este reconocimiento era «venir más de 300 veces y haber consultado más de 500 documentos», ha explicado Pepe Sainz, Jefe del Servicio de Archivo.

«En mi caso han sido más de mil días», ha afirmado José Antonio González Salazar, quien ha recibido una distinción –junto a Juan Vidal Abarca y Ramón Cuesta Astobiza–, en su caso, por una encomendación de un proyecto fallido en un intento de hacer la toponimia de todo Álava, «esa es la razón por la que he venido tantas veces», ha asegurado. Aunque su proyecto fracasó, «sin las personas que vienen a consultar documentos, al estudiar y compartir su contenido, vuelven a cobrar vida», ha asegurado Ana del Val, diputada foral de Cultura y Deporte. También ha valorado la fidelidad, así como «su pasión por el pasado, sin perder la curiosidad ni la paciencia. A su juicio, el trabajo en los archivos «no se improvisa, se construye con años, con muchas horas de lectura, con preguntas y algunas respuestas».

Por su parte, Pepe Sainz ha resaltado el vínculo entre la entidad y los usuarios. «Un archivo puede digitalizar, conservar y catalogar, pero sin usuarios que le den vida, no hay archivo que funcione», ha valorado.

Presencia femenina moderada

Durante el acto se han leído los nombres de las personas homenajeadas y ha quedado resaltada la clara diferencia entre investigadoras e investigadores. Únicamente 13 mujeres componen el listado de 58 personas distribuidas en el panel conmemorativo.

El historiador Pedro Luis Echeverría Goñi ha compartido su experiencia iniciada «en el siglo pasado» como «una droga que desde entonces no he dejado», ha bromeado, y que define como «una caja de Pandora, llena de sorpresas» que espera que las nuevas generaciones sigan descubriendo. Ana del Val, por su parte, se ha sumado al compromiso sobre la necesidad de proteger el patrimonio documental. «Si no sabemos administrar bien el pasado para no cometer errores, muy malas cosas vamos a esperar. O cuidamos el pasado, nuestro patrimonio y nuestra cultura, o será muy difícil tener futuro», ha advertido.