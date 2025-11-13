El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pepe Sainz, Jefe del Servicio de Archivo, y Ana del Val, diputada foral de Cultura y Deporte, posan junto el panel conmemorativo.

Álava rinde homenaje a sus investigadores más fieles

El Archivo Histórico Provincial inaugura un panel conmemorativo permanente con los nombres de aquellos que han acudido más de 300 veces y consultado más de 500 documentos

Jon Casanova

Vitoria

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:40

Comenta

«Los archivos son una herramienta fundamental para el buen funcionamiento de la Administración y también la parte más oculta del patrimonio cultural de Álava». ... Este jueves, el Archivo Histórico de Álava ha tratado de visibilizar la labor de 58 investigadores que durante los últimos 50 años han dedicado su tiempo, esfuerzo y pasión a desentrañar la memoria del territorio. El requisito para adquirir este reconocimiento era «venir más de 300 veces y haber consultado más de 500 documentos», ha explicado Pepe Sainz, Jefe del Servicio de Archivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  2. 2

    Ordenan el desalojo del exetarra que alquiló su piso social durante casi 5 años en Vitoria
  3. 3

    Roban un kebab en Vitoria y la Policía Local les captura en Miranda tras 35 kilómetros de persecución
  4. 4

    Los últimos franciscanos abandonan Vitoria después de ocho siglos
  5. 5 Bárbara Goenaga agradece el apoyo a Borja Sémper: «La quimio ha sido no dura, durísima»
  6. 6 Varios encapuchados arrojan pintura contra un convoy del tranvía de Vitoria
  7. 7

    Otegi señala a GKS como instigador «político e intelectual» del repunte de la violencia en Euskadi
  8. 8 El exbaskonista Polonara sale del hospital: «Ver a tanta gente animándome me da muchísima fuerza»
  9. 9 La pregunta a la que David Bustamante se negó a responder: «Eso no lo voy a decir»
  10. 10 Álava pone a prueba su sistema de emergencias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Álava rinde homenaje a sus investigadores más fieles

Álava rinde homenaje a sus investigadores más fieles