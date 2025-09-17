Álava retira el título de 'padres de la provincia' a Franco y Mola

Ander Carazo Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:31 Comenta Compartir

Teodoro Olarte, presidente de la gestora de la Diputación de Álava, fue fusilado hace 89 años en Baias, cerca de Miranda de Ebro. Por eso, este miércoles por la tarde tuvo lugar el homenaje a todas las personas represaliadas por el franquismo y que tradicionalmente organizan la administración foral y las Juntas. En este contexto, el diputado general, Ramiro González, anunció que ya se ha iniciado el procedimiento para retirar el título de 'padre de la provincia' al dictador Francisco Franco y al general Emilio Mola.

No sólo eso. Se está realizando un estudio histórico para delimitar qué otras distinciones otorgadas en el pasado por la Diputación incumplen la ley de Memoria Histórica de Euskadi, y proceder a su derogación.

«Son dos acciones concretas que son más necesarias que nunca cuando vemos que en nuestro entorno florece la extrema derecha y hay personas que apoyan políticas de aquel tiempo», apuntó González en un acto en el que, además de autoridades, había descendientes de las víctimas de la dictadura.