El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Autoridades y familiares de las víctimas, durante el homenaje. Igor Aizouru

Álava retira el título de 'padres de la provincia' a Franco y Mola

Ander Carazo

Ander Carazo

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:31

Teodoro Olarte, presidente de la gestora de la Diputación de Álava, fue fusilado hace 89 años en Baias, cerca de Miranda de Ebro. Por eso, este miércoles por la tarde tuvo lugar el homenaje a todas las personas represaliadas por el franquismo y que tradicionalmente organizan la administración foral y las Juntas. En este contexto, el diputado general, Ramiro González, anunció que ya se ha iniciado el procedimiento para retirar el título de 'padre de la provincia' al dictador Francisco Franco y al general Emilio Mola.

No sólo eso. Se está realizando un estudio histórico para delimitar qué otras distinciones otorgadas en el pasado por la Diputación incumplen la ley de Memoria Histórica de Euskadi, y proceder a su derogación.

«Son dos acciones concretas que son más necesarias que nunca cuando vemos que en nuestro entorno florece la extrema derecha y hay personas que apoyan políticas de aquel tiempo», apuntó González en un acto en el que, además de autoridades, había descendientes de las víctimas de la dictadura.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Le apuñalan en la oreja en Vitoria y acaba detenido por enfrentarse a los ertzainas que le ayudaron
  2. 2

    Le apuñalan en la oreja en Vitoria y acaba detenido por enfrentarse a los ertzainas que le ayudaron
  3. 3

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  4. 4

    Solo el 2,3% de los hogares de Vitoria logra el descuento por abrir el contenedor de basura orgánica
  5. 5

    Una patrulla canina global recorre Vitoria
  6. 6 Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha
  7. 7

    Una fundación católica asume la gestión del colegio Inmaculada Concepción de Abetxuko
  8. 8

    Tu dieta es 'tóxica' para tus tripas y no te lo acabas de creer
  9. 9

    ¿Está a punto de colapsar la corriente marina de la que depende el clima en Europa?
  10. 10

    Matanza en altamar: detenidos 19 'patronos' acusados de arrojar por la borda a 50 inmigrantes en plena travesía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Álava retira el título de 'padres de la provincia' a Franco y Mola

Álava retira el título de &#039;padres de la provincia&#039; a Franco y Mola