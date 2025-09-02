Álava registra este verano 32 muertes por altas temperaturas, su tope histórico

La ola de calor que Álava padeció hasta mediados de agosto se ha dejado notar más allá de las incomodidades y sudores que generan las ... altas temperaturas en la actividad diaria de los habitantes de la provincia. Esos registros tórridos provocaron también el fallecimiento de 24 personas a lo largo del pasado mes, según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo). Se trata de la cifra mensual más elevada desde que se implementó esa medición hace una década, lo que ha contribuido a que, a falta todavía del mes de septiembre para cerrar la contabilización, el presente periodo estival sea ya, con 32 muertes, el peor en cuanto a decesos causados por temperaturas excesivas.

Hasta la fecha, el verano de 2016, computado desde el 15 de mayo hasta el 30 de septiembre, era el más trágico en este sentido. Entonces, una treintena de fallecimientos fueron consecuencia de la incidencia del calor, principalmente entre personas ya enfermas. El actual estío, aún a expensas del mes que ayer se estrenó, ya ha rebasado ese dato trágico y duplica ampliamente los datos de 2024, cuando fueron 14 las muertes por las altas temperaturas.

En el recién finalizado agosto, con una larguísima ola de calor con varias jornadas por encima de los 40 grados en Álava y hasta cinco grados de desviación media por encima de lo habitual según la Agencia Estatal de Meteorología, se acumularon 16 defunciones por causas atribuibles a los excesos de los mercurios entre los días 13 y 20, ambos inclusive. En esas ocho fechas se registraron dos muertes diarias, a las que hay que añadir una más las dos jornadas previas (11 y 12) y las cuatro posteriores (21, 22, 23 y 24).

Los datos 2025 Álava ha registrado este verano 32 muertes causadas por las altas temperaturas, lo que supone su tope histórico.

Agosto El pasado mes ha sido el más mortífero desde que existen datos, con 16 fallecimientos.uPor sexo. Las mujeres han sido las más afectadas, con un 66% de las muertes (21) por el 34% de los hombres (11).

Por edad El 94% de las muertes se registró entre mayores de 65 años; y el 66% estaban por encima de los 85.

Así se alcanzaron las 24 –el tope anterior eran 16, en agosto de 2023 y julio de 2022–, que suponen un 10% de las 237 muertes del pasado mes en el territorio. Y a estas hay que añadir otras cinco en julio y tres más en junio para llegar al techo histórico.

Por sexos, en este periodo estival en Álava las mujeres han sido las más afectadas, con 21 fallecimientos (66%) por 11 de hombres (34%). Entre las primeras, prácticamente toda la mortalidad se concentra entre las mayores de 65 años (20 decesos, el 95%), de los cuales 14 (70%) se dieron en mujeres por encima de los 85 años. La tendencia se repite en el caso de los hombres, con 10 muertes en mayores de 65 (91%), de entre las que siete fueron en mayores de 85.

La causa de esta incidencia más elevada entre las personas de edad más avanzada (en la suma de ambos sexos, el 94% mayores de 65 y el 66% por encima de los 85) hay que encontrarla en que se trata del sector de la población más expuesto a las complicaciones provocadas por las temperaturas extremas en personas vulnerables o con patologías previas (enfermedades respiratorias, cardiovasculares y renales o diabetes), ya que no consta ninguna muerte directa por los comúnmente conocidos como golpes de calor.

En el caso de los adultos sanos, la tolerancia a variaciones de la temperatura interna es de aproximadamente tres grados, pero en el de las personas que arrastran incidencias médicas los problemas para la autorregulación térmica son mayores. Y la duración del calor también influye en la mortalidad, que crece en los episodios de tres o más días de temperaturas anormalmente altas. Con una población cada vez más envejecida y el aumento generalizado de las temperaturas por el cambio climático, el riesgo de que se incremente la mortalidad es evidente.

Euskadi acumula 112 fallecidos por el calor este verano, de los que el 70% eran ancianos de más de 84 años. El mes más mortífero fue, precisamente, agosto, con 74 fallecidos. El número de víctimas prácticamente duplica a los de la temporada anterior, cuando se registraron 62, y se acerca al de 2023, que dejó 111 muertos, y sigue por debajo de los 135 decesos con los que terminó el verano de 2022.

En este periodo estival, en España se han notificado 3.644 muertes por calor, un 84,3% más que en 2024. En cuanto a la edad de los fallecidos, la mayoría tenía más de 65 años (2.099) y, entre ellos, 1.428 eran mayores de 84. El país ha anotado, además, el agosto con más muertes por calor desde que hay registros. Las altas temperaturas han dejado 2.177 fallecidos el último mes, un 71,3 % más que durante el mismo periodo del pasado año.