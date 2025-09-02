El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un termómetro marca 42 grados al lado del Hospital Santiago. Jesús Andrade

Álava registra este verano 32 muertes por altas temperaturas, su tope histórico

En el último agosto se han computado 16 fallecimientos a causa del calor, el mes con mayor mortalidad de la última década

B. Mallo / E. Molano

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:19

La ola de calor que Álava padeció hasta mediados de agosto se ha dejado notar más allá de las incomodidades y sudores que generan las ... altas temperaturas en la actividad diaria de los habitantes de la provincia. Esos registros tórridos provocaron también el fallecimiento de 24 personas a lo largo del pasado mes, según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo). Se trata de la cifra mensual más elevada desde que se implementó esa medición hace una década, lo que ha contribuido a que, a falta todavía del mes de septiembre para cerrar la contabilización, el presente periodo estival sea ya, con 32 muertes, el peor en cuanto a decesos causados por temperaturas excesivas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Pedro, el vitoriano que malvive bajo un puente: «Es estar muerto en vida»
  2. 2

    Pedro, el vitoriano que malvive bajo un puente: «Es estar muerto en vida»
  3. 3 Muere un conductor en una «colisión frontal» en el puerto de Azaceta
  4. 4

    Un alavés de 15 años en la élite de la gimnasia rítmica
  5. 5

    Pedro, el vitoriano que malvive bajo un puente: Â«Es estar muerto en vidaÂ»
  6. 6 Muere un conductor en una «colisión frontal» en el puerto de Azaceta
  7. 7

    Un alavés de 15 años en la élite de la gimnasia rítmica
  8. 8

    Eva González, Malú y Sebastián Yatra animan la primera alfombra naranja
  9. 9 Muere un conductor en una «colisión frontal» en el puerto de Azaceta
  10. 10

    Los últimos deseos del Alavés en el mercado de fichajes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Álava registra este verano 32 muertes por altas temperaturas, su tope histórico

Álava registra este verano 32 muertes por altas temperaturas, su tope histórico