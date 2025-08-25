Álava recicla 1.546 toneladas al año para hacer tableros y pellets de calefacción

Ramas, hojas, flores, césped y otros materiales orgánicos. Los restos de poda tienen su propio contenedor en los 81 puntos limpios que hay repartidos por ... Álava, donde se dispone de 245 contenedores instalados por la Diputación. Entre todos recogen anualmente 1.546 toneladas de este tipo de residuos, de los que más de la mitad tienen su origen en la cuadrilla de Gorbeialdea (889) y el punto de Bitoriano, en Zuia, resulta el más activo en esta cuestión con 160 toneladas en cada ejercicio. Unos datos que no incorporan a los seis garbigunes que controla la Administración foral y los dos que hay en Vitoria (Gardelegui y Avenida de los Huetos).

La evolución en los últimos años ha sido sorprendente. De 2022 a 2024 ha crecido un 50%. No es que haya un mayor número de jardines, sino que existe una concienciación más profunda de que se pueden aprovechar los restos. «Hay una clara tendencia positiva hacia la localización de zonas y medios que impulsan la recogida y gestión local de esta fracción», explica la diputada de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Saray Zárate, en una respuesta remitida al grupo juntero del PP a la que ha tenido acceso este periódico.

Gorbeialdea es la comarca alavesa más sensibilizada con el reciclaje forestal al aportar 889 toneladas

Y es que las entidades locales están impulsando proyectos de compostaje de biorresiduos. Para eso, durante la vigencia del actual contrato de explotación y mantenimiento de los puntos limpios que hay repartidos por los pueblos, se cuenta con la posibilidad de triturar los residuos con un diámetro que va desde 0,5 hasta dos centímetros, acopio y, en su caso, transporte hasta el lugar indicado por estas instituciones para garantizarles una segunda vida.

La poda triturada se puede usar como 'mulching', es decir, el mantillo que se aplica a la superficie del suelo agrícola para la conservación de la humedad del mismo, la mejora de su fertilidad y salud, la reducción del crecimiento de malezas y la mejora del atractivo visual del área. También se emplean para reciclaje como tableros de aglomerado o su aprovechamiento energético como pellets para calefacción.

A pequeña escala

Desde el año 2017, además, la Diputación alavesa subvenciona a las entidades locales para la creación de espacios de gestión local de la poda. Pero ahora se han adaptado esas ayudas de manera que también cubran la adquisición de medios materiales y obras de acondicionamiento, compostadoras, trituradoras para la obtención de 'estructurante', vehículos de recogida del biorresiduo, maquinaria asociada a este proceso, plantas de compostaje a pequeña escala, acondicionamiento de zonas comunitarias para este fin y áreas de depósito de restos de podas y jardinería para su gestión local, así como la contratación de servicios auxiliares relacionados con la explotación y mantenimiento de estas instalaciones.

Todas las cuadrillas disponen de puntos de acopio de podas, incluso Vitoria que las tiene ubicadas en su zona rural. El uso que hacen de este material tras triturarlo es, como sucede en la comarca Rioja Alavesa, para su empleo como 'estructurante' en el compostaje de la materia orgánica recogida selectivamente o en otros casos, como en el Ayuntamiento de Elburgo, que también lo usa para el compostaje 'in situ' tras depositarlo sobre terrenos naturales.

La comarca de Gorbeialdea es la que está más concienciada con el reciclaje de este tipo de residuos, en concreto con 889,2 toneladas anuales. En Añana se recogen 313,9; en la Llanada son 201,8; en Montaña Alavesa, 99,7; Rioja Alavesa, 21,9 y Ayala, 19,8, si bien sólo cuenta con un punto limpio en el municipio de Okondo.