Álava cuenta con 245 contenedores para hacer acopio de restos de jardinería.

Álava recicla 1.546 toneladas al año para hacer tableros y pellets de calefacción

La Diputación dispone de 245 contenedores de recogida de restos de jardinería que después se trituran para darles una segunda vida

Ander Carazo

Ander Carazo

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:23

Ramas, hojas, flores, césped y otros materiales orgánicos. Los restos de poda tienen su propio contenedor en los 81 puntos limpios que hay repartidos por ... Álava, donde se dispone de 245 contenedores instalados por la Diputación. Entre todos recogen anualmente 1.546 toneladas de este tipo de residuos, de los que más de la mitad tienen su origen en la cuadrilla de Gorbeialdea (889) y el punto de Bitoriano, en Zuia, resulta el más activo en esta cuestión con 160 toneladas en cada ejercicio. Unos datos que no incorporan a los seis garbigunes que controla la Administración foral y los dos que hay en Vitoria (Gardelegui y Avenida de los Huetos).

