Álava recibe este verano seis nuevas propuestas para instalar renovables La Diputación tiene ahora mismo sobre la mesa treinta plantas, nueve de tipo eólico y el resto fotovoltaico. «La mayoría de ellos no van a salir adelante», afirma Saray Zárate

Ander Carazo Jueves, 2 de octubre 2025, 11:13 Comenta Compartir

Continúa el desembarco en Álava de nuevos proyectos de renovables. La Diputación de Álava ha recibido durante los tres últimos meses seis nuevas propuestas para instalar plantas fotovoltaicas en su territorio y que ahora tendrán que superar todos trámites medioambientales y administrativos para salir adelante. De esta manera, la Administración foral está estudiando 30 plantas, nueve de tipo eólico y el resto solares.

«Estos proyectos se están tramitando, nada más. La mayoría de ellos no van a salir adelante, como se está viendo. Hay que tranquilizar a la sociedad porque habrá proyectos de renovables, porque nuestro futuro está en juego, pero lo harán aquellos que cumplan con los requisitos», ha subrayado la diputada de Innovación y Sostenibilidad, Saray Zárate.

A la Casa Palacio de la Provincia han llegado desde junio para disponer del correspondiente informe medioambiental, las fotovoltaicas 'Ubalza II', en Salvatierra e Iruraiz Gauna con 30,9 megavatios; 'Miranda FF' (4,9 Mw); 'HIB Agrovoltaica Basaldea' de Abetxuko con 0,75 Mw; la instalación fotovoltaica de 5,53 Mw en Respaldiza promovido por Krean Real State, y las dos infraestructuras de evacuación de 'PSFV Vitoria-Solar' entre Arratzua-Ubarrundia, Barrundia, Elburgo y Vitoria.

Mientras, se están estudiando los planes especiales (urbanístico) de 'Ferosca I' -que plantea instalar seis aerogeneradores entre Llodio y Ayala- y 'Mendi', que supondría siete molinos en Amurrio y Ayala. Durante el verano, también se han trasladado modificaciones de los proyectos de Solaria 'Zierbena II, III y IV' , que supondría placas para generar 49,89 megavatios en cada uno de ellos. Se encuentran en la misma fase los planes especiales de la pequeña planta 'Armiñón' (un megavatio), 'Lantarón-Comunión I, II y III' (con capacidad para generar entre 4,99 y 2,1 Mw), 'Iruña de Oca' (2,90 Mw), la evacuación de 'Solaria-Zierbana 20' y 'PSFV Ubalza'.

Sobre planes como Zierbena-Solar para instalar huertos solares al sur del territorio histórico y cruzar todo Euskadi hasta desembocar en el Puerto de Bilbao, la dirigente foral ha afirmado que «la energía debería producirse allá donde vaya a consumirse». «Necesitamos proyectos de energías renovables, pero deben salir adelante esos proyectos que cumplan con todos los requisitos técnicos», ha reiterado.