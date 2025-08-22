Álava recibe el fin de semana con un repunte del calor y lluvias el domingo

Nuria Nuño Viernes, 22 de agosto 2025, 12:44 Comenta Compartir

El ambiente fresco y nuboso que ha reinado en los últimos días en Álava dejará paso a cielos más despejados y temperaturas en ascenso. Este viernes se irá notando esa «mejoría» conforme transcurra la jornada. Por la mañana, habrá «muchas nubes» y algunas lloviznas dispersas sobre todo en la vertiente cantábrica de Euskadi. Con el paso de las horas, los claros tenderán a ser cada vez más amplios y, a partir de la tarde, el ambiente será «soleado». Tras el bajón térmico de los últimos días, las máximas comenzarán a recuperarse y subirán entre 2 y 4 grados hasta situarse en unos 23 grados en Vitoria.

El auténtico repunte de calor llegará este sábado, día marcado por el sol y el ascenso de las temperaturas. Eso sí, en los valles del interior de Euskadi podrían aparecer nieblas en las primeras horas que, una vez disipadas, darán paso a una jornada soleada. Las máximas regresarán a valores «más propios» de época estival. Así, en algunos puntos de Rioja Alavesa podrían rozarse los 30 grados. En Vitoria, el mercurio subirá hasta los 27, coinciden Euskalmet y Aemet. Eso sí, la mínima será de apenas 10.

Las temperaturas seguirán en ascenso este domingo. De hecho, el mercurio podría rozar los 30-32 grados en diferentes rincones de la geografía alavesa. Además, con el paso de las horas, la nubosidad irá en aumento. Durante la primera mitad del día predominará un ambiente soleado, con algunos intervalos de nubes medias y altas que no acarrearán demasiadas consecuencias. A medida que avance la tarde se irán formando nubes de evolución. Los cielos estarán más cubiertos y no se descarta algún «chubasco tormentoso». De hecho, Margarita Martín apuntó a EL CORREO que, «entre el domingo y el lunes la lluvia volverá a Vitoria... quizás en más cantidad de la deseable», adelantó la delegada de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Euskadi.