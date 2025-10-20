El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Álava quiere que el uso del euskera se dispare un 66% en cuatro años

El plan de la Diputación se marca como objetivo que el 8% de las relaciones se hagan en este idioma

Ander Carazo

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:09

Gesto a gesto, la Diputación quiere «alterar el ecosistema lingüístico» en Álava. Con el primer saludo en euskera en la tienda, con una indicación en ... el mismo idioma durante los entrenamientos deportivos y -entre otros muchos- a la hora de buscar información en las instituciones públicas, la Administración foral quiere aumentar en cuatro años un 66,6% el uso de la lengua vasca en el territorio histórico. El uso del euskera en la provincia supone ahora mismo un 4,80% y la idea es alcanzar el 8% en 2029.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

