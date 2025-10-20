Álava quiere que el uso del euskera se dispare un 66% en cuatro años

Gesto a gesto, la Diputación quiere «alterar el ecosistema lingüístico» en Álava. Con el primer saludo en euskera en la tienda, con una indicación en ... el mismo idioma durante los entrenamientos deportivos y -entre otros muchos- a la hora de buscar información en las instituciones públicas, la Administración foral quiere aumentar en cuatro años un 66,6% el uso de la lengua vasca en el territorio histórico. El uso del euskera en la provincia supone ahora mismo un 4,80% y la idea es alcanzar el 8% en 2029.

Y es que no es por falta de conocimiento. El 51,68 % de los alaveses comprenden el euskera y el 33,17 % asegura tener facilidad para expresarse en dicho idioma, pero se reprimen a la hora de recurrir a él en el ámbito laboral o social. De ahí que el diputado de Euskera, Iñaki Gurtubai (PNV), haya presentado este lunes en las Juntas Generales el nuevo Plan Estratégico de Uso del Euskera para incrementar el número de hablantes y garantizar que todo aquel que lo desee pueda usarlo «en su casa, en la escuela, en el trabajo, en el ocio, en la cultura, en el deporte y en el mundo digital».

«El euskera no es una asignatura, sino una relación entre personas de diferentes orígenes y trayectorias que deciden unirse en una lengua común», ha subrayado Gurtubai al explicar unas líneas estratégicas que pretenden «empoderar a los hablantes de la innovación y la gestión de la diversidad lingüística».

En su exposición ha incidido en la necesidad de fomentar su uso en la oferta deportiva y de tiempo libre, así como convertirla en lengua de trabajo y social a través del asesoramiento a empresas y asociaciones. Todo para hacer que hablar euskera sea «natural en algunos contextos» y que su uso se perciba como una «acción de libertad».

«Para quienes partís de cero, aquí tenéis vuestro sitio. Para los que entienden, pero no utilizáis, os ofrecemos ayuda y confianza. Para los que lo empleáis a diario, seguid abriendo puertas», ha reclamado Iñaki Gurtubai, pero no ha perdido la oportunidad para dar un 'pellizco' a sus compañeros en la gestión política. «A las instituciones les pedimos coherencia para que el euskera esté en los proyectos, los servicios y en la comunicación, no solo en los discursos», ha dicho en su comparecencia. Y es que el plan interno de uso de este idioma evidenció hace un año que sólo uno de cada cuatro responsables políticos sabe euskera.