El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Estreno de la nueva residencia Lakondoa. Rafa Gutiérrez

Álava pone fin a la lista de espera en residencias para personas con discapacidad intelectual

La apertura de Lakondoa suma 20 nuevas plazas en centro de día y otras 12 residenciales

B. Mallo

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:32

Comenta

La Diputación de Álava ha inaugurado este lunes el nuevo centro foral Lakondoa, que combina 20 plazas de centro de día y otras 12 de ... residencia para personas con autismo y discapacidad intelectual mayores de 18 años. Con este recurso, se logra finiquitar la lista de espera para quienes sufren este tipo de enfermedades y requieren de grandes necesidades de apoyo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos
  2. 2

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos
  3. 3

    Una noria de 30 metros en la Virgen Blanca para elevar la navidad de Vitoria
  4. 4 La Aemet anuncia un giro radical del tiempo: llega el frío intenso a Álava y podrían caer los primeros copos en Vitoria
  5. 5

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  6. 6

    Maialen, la víctima de violencia de género a la que el sistema falló
  7. 7

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos
  8. 8

    Juzgan a los 21 antiabortistas que se concentraron ante una clínica de Vitoria
  9. 9 Seis vehículos calcinados en el exterior de un pabellón industrial del polígono de Betoño
  10. 10 Álava brilla en el mayor concurso mundial de quesos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Álava pone fin a la lista de espera en residencias para personas con discapacidad intelectual

Álava pone fin a la lista de espera en residencias para personas con discapacidad intelectual