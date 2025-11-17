Álava pone fin a la lista de espera en residencias para personas con discapacidad intelectual

La Diputación de Álava ha inaugurado este lunes el nuevo centro foral Lakondoa, que combina 20 plazas de centro de día y otras 12 de ... residencia para personas con autismo y discapacidad intelectual mayores de 18 años. Con este recurso, se logra finiquitar la lista de espera para quienes sufren este tipo de enfermedades y requieren de grandes necesidades de apoyo.

Ubicada en Arzubiaga, perteneciente a Arratzua-Ubarrundia, esta instalación garantiza una atención integral a residentes y usuarios de día y permite ofrecer un modelo flexible y adaptado a perfiles diferentes. Sus usuarios requieren de apoyos intensivos que no pueden ofrecerse en centros ocupacionales o viviendas de apoyo convencionales una vez que han finalizado la etapa escolar. Pero además de un equipamiento completo y moderno, el centro cuenta con un equipo multidisciplinar sociosanitario integrado por una veintena de profesionales.

«Lakondoa da respuesta a la necesidad urgente de las familias de que sus hijas e hijos tengan los apoyos adecuados para tener una vida lo más plena posible», ha remarcado el diputado general de Álava, Ramiro González, acompañado en el acto por la primera teniente de diputado general, Cristina González, y del diputado de Políticas Sociales, Gorka Urtaran.

Tal y como adelantó EL CORREO, desde el pasado 22 de octubre se está procediendo a la paulatina incorporación de usuarios, con edades entre los 19 y los 36 años. Las veinte plazas del centro de día ya están asignadas, así como cuatro de las doce residenciales.

El equipamiento de Arzubiaga, que anteriormente fue el centro de menores Sansoheta, necesitó cerca de un millón de euros –financiado por fondos Next Generation de la Unión Europea– para rehabilitar su estructura modular dividida en dos alturas y que no quede ni rastro de los múltiples desperfectos de su etapa anterior, cuando era un recurso de estancia permanente para 17 jóvenes conflictivos hasta que se vació en junio de 2022. También se modernizó el sistema de climatización y se instaló un ascensor para aquellas personas con problemas de movilidad.

En sus 1.249 metros cuadrados habrá talleres, aulas de informática, sala de psicoestimulación, «habitación de calmado» y una zona para promover la autonomía personal. Se han rehabilitado todos los interiores y también los exteriores con la instalación de nuevos zócalos y se ha adecentado todo el entorno. En la parte trasera se ha eliminado el campo de futbito y se ha habilitado un gimnasio de mantenimiento con vistas a Zurbano, además de una pérgola en la que podrán disfrutar cuando la meteorología lo permita.

La estructura está compuesta por ocho módulos cuadrados que cuentan con lucernarios, grandes ventanales y están conectados por un largo pasillo acristalado que multiplica la claridad. Además, hay zonas reservadas exclusivamente para la plantilla que cuentan con cerraduras electrónicas que limitan el acceso para aquellos que cuenten con tarjeta o un brazalete especial.