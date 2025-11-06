El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Garbigune foral de Llodio. E. C.

Álava pierde 400.000 euros de ayudas europeas para el garbigune de Rioja Alavesa

La diputada Saray Zárate (PNV) acusa al PP y EH Bildu de oponerse en el Ayuntamiento de Laguardia a una determinada ubicación «para llevarnos inevitablemente a devolver los fondos Next»

Ander Carazo

Ander Carazo

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:10

La Diputación manejaba tres alternativas para instalar el garbigune en Rioja Alavesa. Todas ellas se situaban en el municipio de Laguardia por estar en el ... epicentro de la comarca. La mejor valorada por los técnicos fue descartada por las autoridades forales para desarrollar el EDA Drinks&Wine junto a la Casa del Vino, el servicio de Viticultura y Enología. La segunda opción era una parcela situada al oeste de la villa amurallada junto a la báscula agrícola, pero el pleno del Ayuntamiento de Laguardia -con los votos en contra del PP y EH Bildu- rechazó en un pleno reciente el cambio de uso de estos terrenos. Ese 'portazo' municipal ha supuesto que la Administración foral haya perdido 400.000 euros de fondos Next Generation de la Unión Europea (UE) que se habían conseguido para este proyecto, según la diputada de Desarrollo Económico e Innovación, Saray Zárate (PNV). De hecho, se han tenido que devolver los 169.000 euros que se habían recibido como adelanto.

