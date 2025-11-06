Álava pierde 400.000 euros de ayudas europeas para el garbigune de Rioja Alavesa

La Diputación manejaba tres alternativas para instalar el garbigune en Rioja Alavesa. Todas ellas se situaban en el municipio de Laguardia por estar en el ... epicentro de la comarca. La mejor valorada por los técnicos fue descartada por las autoridades forales para desarrollar el EDA Drinks&Wine junto a la Casa del Vino, el servicio de Viticultura y Enología. La segunda opción era una parcela situada al oeste de la villa amurallada junto a la báscula agrícola, pero el pleno del Ayuntamiento de Laguardia -con los votos en contra del PP y EH Bildu- rechazó en un pleno reciente el cambio de uso de estos terrenos. Ese 'portazo' municipal ha supuesto que la Administración foral haya perdido 400.000 euros de fondos Next Generation de la Unión Europea (UE) que se habían conseguido para este proyecto, según la diputada de Desarrollo Económico e Innovación, Saray Zárate (PNV). De hecho, se han tenido que devolver los 169.000 euros que se habían recibido como adelanto.

Abertzales y populares han forzado este jueves la comparecencia de Zárate en las Juntas Generales. La han responsabilizado por lo que consideran una «falta de compromiso», «deficiencia política grave» y «una desconsideración» con la cuadrilla vitivinícola por haber desarrollado una «estrategia absurda», además de sufrir «una incapacidad para llegar a acuerdos». Dicen que no entienden por qué se ha renunciado a instalar un 'punto limpio' de residuos urbanos junto a la sede del 'campus del vino'.

Unas gruesas acusaciones que la diputada no ha dudado en responder. «Nosotros vamos a seguir trabajando para que Rioja Alavesa cuente con un garbigune, pero no tengo tan claro que EH Bildu y el PP vayan a hacer lo propio. Y es que este proyecto no está desarrollándose porque ustedes dos han dicho que 'no' en el Ayuntamiento de Laguardia», ha iniciado su réplica.

A EH Bildu, socios de investidura del alcalde de Laguardia, Raúl García Ezkerro (PNV), les ha acusado de «ir cambiando de excusas» a lo largo de las «numerosísimas» reuniones que han mantenido. «Nos plantearon primero que esta parcela tenía mucha afección para la ciudadanía, más tarde nos hablaban del movimiento de tierras, en la siguiente les teníamos que explicar que la báscula se trasladaría a otra ubicación, a continuación alegaban que afectaba a un particular… Sólo buscaban alargar este proceso para llevarnos inevitablemente a devolver los fondos Next», ha considerado. «Incluso nos plantearon instalarlo en el polígono de Casablanca, cuando todos sabemos que un garbigune tiene que estar cerca de los núcleos urbanos para cumplir con sus objetivos», ha evidenciado.

También ha explicado que la elección de estas parcelas no corresponde a los responsables políticos, sino a un estudio de ingeniería que, además de las tres «alternativas finalistas», analizó otras muchas que quedaron descartadas por cuestiones. Ante las críticas del PP, Zárate ha explicado que no sólo se planteó su instalación en Laguardia, sino también en Elvillar, Leza, Villabuena, Navaridas y la junta administrativa de Páganos por encontrarse en el epicentro de la comarca. Ninguna de ellas, sin embargo, obtuvo el visto bueno de los técnicos.