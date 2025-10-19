Álava se mueve este domingo contra el cáncer con marchas en Vitoria y Oion

Elena Jiménez Domingo, 19 de octubre 2025, 00:13 Comenta Compartir

De rosa y de verde. Son los colores de los que se teñirán este domingo distintos puntos de Álava, al convocar varias marchas contra el cáncer, que tendrán lugar tanto en Vitoria como en la localidades riojanoalavesa de Oion. En la ciudad, Asamma, la Asociación Alavesa de Mujeres con Cáncer de Mama y/o Ginecológico, que este 2025 celebra su 35 aniversario, ha organizado hoy una carrera de 5 kilómetros a partir de las 10.30 horas en la que alrededor de 2.000 personas se sumarán a un «grito de esperanza, apoyo y empoderamiento para innumerables mujeres y sus familias en Álava», según traslada la presidenta de la entidad, Marisol Díaz de Cerio.

El bloque partirá desde el Paseo de Cervantes, frente a la Fundación Estadio, para «sensibilizar sobre la enfermedad, simbolizar lo duro que puede ser un cáncer de mama si no corremos todos en la misma dirección y promover la investigación», apuntan desde Asamma.

Por su parte, en Oion, la Asociación Contra el Cáncer en Álava también llama a movilizarse desde las 10.30 horas. Y es que sólo en 2024 en la provincia se diagnosticaron 2.200 nuevos casos de cáncer, una de las cifras más altas en incidencia sobre la población.

En este caso, el recorrido que se plantea es de 8,5 kilómetros y se iniciará en la Plaza Mayor. Será una marcha suave en la que habrá avituallamiento y que acabará en el mismo punto. Tras el paseo, a las 11.30 horas se ha programado una disco-guateque y, a las 12.30, una degustación solidaria.