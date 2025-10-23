El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La enfermera pone la vacuna a una señora en Vitoria. Igor Martín

Álava, con la menor incidencia de gripe mientras Bizkaia inicia una vacunación masiva

El territorio presenta una tasa de 9,85 casos por 100.000 habitantes frente a los 74,35 de la provincia vecina y los 32,10 de Gipuzkoa

Terry Basterra

Terry Basterra

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:06

Osakidetza está alertando de que este año la epidemia de la gripe se ha adelantado notablemente respecto a ejercicios anteriores. Los números totales de toda ... Euskadi así lo acreditan. Sin embargo, Álava se escapa a esa regla general, ya que este territorio presenta una incidencia muy inferior a Bizkaia, que es donde se han levantado las alarmas, y Gipuzkoa. Las estadísticas son elocuentes. En la provincia alavesa se registran 9,85 infectados por 100.000 habitantes, muy lejos de los 74,35 que ahora mismo se dan en Bizkaia y los 32,10 de Gipuzkoa. Así, los alaveses se están 'librando' del virus sólo de momento.     

