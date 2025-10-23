Álava, con la menor incidencia de gripe mientras Bizkaia inicia una vacunación masiva

Osakidetza está alertando de que este año la epidemia de la gripe se ha adelantado notablemente respecto a ejercicios anteriores. Los números totales de toda ... Euskadi así lo acreditan. Sin embargo, Álava se escapa a esa regla general, ya que este territorio presenta una incidencia muy inferior a Bizkaia, que es donde se han levantado las alarmas, y Gipuzkoa. Las estadísticas son elocuentes. En la provincia alavesa se registran 9,85 infectados por 100.000 habitantes, muy lejos de los 74,35 que ahora mismo se dan en Bizkaia y los 32,10 de Gipuzkoa. Así, los alaveses se están 'librando' del virus sólo de momento.

Debido a la situación de Bizkaia, Osakidetza ha tomado la decisión de abrir un gran vacunódromo en el polideportivo de La Casilla con el objetivo de acelerar la vacunación frente a una epidemia que se ha adelantado. La campaña de inoculación arrancó el pasado 6 de octubre para los mayores de 60 años y los grupos de riesgo. Para la población general las agendas no se abrían hasta principios de noviembre. Pero los virus no entienden de calendarios y el de la gripe circula con intensidad este año antes de lo previsto. De ahí que el Gobierno vasco quiera ahora cambiar su hoja de ruta inicial y acelerar la protección de la población gracias a la apertura de este centro de refuerzo de la vacunación –como lo denomina el Departamento– en Bilbao.

Según explicó ayer el consejero de Salud, Alberto Martínez, la incidencia de este patógeno «se ha multiplicado por tres» con respecto a lo habitual para esta época del año. Algo que se nota en el número de casos identificados, pero también en los hospitales. En lo que va de campaña se han contabilizado ya 131 ingresos, una cifra que en 2024 no se alcanzó hasta mediados de noviembre, prácticamente un mes más tarde.

«No son cifras alarmantes, pero nos obligan a adaptarnos. La vacuna es el mejor herramienta para prevenir los cuadros graves de la gripe. Disminuye la mortalidad y los ingresos que provoca esta enfermedad», explicó ayer Martínez durante el anuncio de la apertura de La Casilla como espacio de vacunación. Cuanto más personas haya inmunizadas, menor será el impacto de la epidemia en el sistema sanitario, tanto en los centros de salud como en los hospitales. En años anteriores, en los que el volumen de ingresos fue elevado, Osakidetza se vio forzada a suspender cirugías programadas no urgentes para desviar recursos y camas a atender a pacientes con cuadros graves causados por la gripe.

Este adelanto de la epidemia de «cuatro semanas», como detalló el consejero, se da solo en Bizkaia. En Álava y Gipuzkoa la onda gripal mantiene los tiempos previstos, por lo que Osakidetza no abrirá ningún vacunódromo en estos territorios. Al menos por el momento. Los habitantes de ambas provincias que quieran recibir el suero contra el virus de la influenza podrán hacerlo en su centro de salud con cita previa.