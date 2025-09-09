Álava intensificará la prevención contra los incendios forestales con nuevas medidas Mientras las llamas han calcinado 340.000 hectáreas este verano en España, esta provincia ha registrado sólo doce fuegos que apenas han causado daños

Los incendios han sido los grandes protagonistas del verano en España con 340.000 hectáreas calcinadas. Una superficie que supera la extensión total de Álava, un territorio que, por el contrario, solo ha sufrido una docena de casos con apenas daños. Para que en el futuro se mantenga esta tendencia, la Diputación reforzará la lucha contra el fuego con nuevas acciones de prevención.

«Desde hace años venimos trabajando con la máxima de que los incendios de verano se apagan en invierno. La correcta gestión del monte durante el otoño, el invierno y la primavera, abriendo pistas, preparando cortafuegos, mejorando los accesos para actuar con urgencia en caso de emergencia es la forma de evitar los fuegos o, al menos, de reducir su peligrosidad», ha remarcado el diputado general.

Ramiro González ha anunciado el refuerzo del actual sistema de prevención con actuaciones novedosas como la formación gratuita en primeras acciones ante incendios, un plan de intervención en zonas urbano-forestales con la creación y ampliación de franjas de seguridad entre las zonas boscosas y las habitadas También se llevará a cabo la actualización del mapeo de pistas forestales e hidrantes o los desbronces biológicos mediante ganadería extensiva para mantener los cortafuegos.

«En estos incendios se ha puesto de manifiesto que en algunas zonas no existe esa labor en la interfaz entre los núcleos de población y el monte. Eso ha provocado que los incendios alcancen los núcleos de población. Vamos a establecer un plan específico de intervención en esas zonas para evitar que el fuego llegue a los pueblos», ha incidido.

Estas medidas se añaden al Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales que se aprobó el pasado 8 de julio y que contempla inversiones de más de dos millones de euros.

«El balance de agosto es positivo y confirma que la estrategia de prevención funciona. Mientras en buena parte de la península la emergencia ha alcanzado cifras históricas de superficie arrasada, en Álava la preparación previa y la respuesta rápida han permitido evitar daños de gran magnitud», ha remarcado González.

El plan anual señala que aproximadamente en Álava hay 188.000 hectáreas que corresponden a superficie de monte. Ese documento analiza el peligro y la vulnerabilidad de las distintas zonas del territorio y diseña el dispositivo para la atención global durante todo el año a la prevención, detección y extinción de incendios forestales. «Es un plan importante que se anticipa y que pretende evitar que surjan incendios forestales y, si surgen, pretende facilitar su rápida extinción», ha señalado.

Álava cuenta con nueve autobombas forestales, tres vehículos cisterna, siete autobombas rurales, catorce todoterrenos ligeros, un helicóptero durante la campaña estival, dos bulldozers y el refuerzo de aviones estatales según el riesgo existente: «Además de esto, queremos implementar nuevas medidas. Es previsible que en los próximos años, y como consecuencia del cambio climático, los veranos sean más largos y más secos y esto va a favorecer las condiciones para la propagación de los incendios forestales. Ante esta situación, hay que poner el énfasis en la prevención».