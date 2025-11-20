El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Producción ecológica de legumbre en Orbiso. Rafa Gutiérrez

Álava impulsará la agricultura ecológica con una inversión de 3,65 millones de euros

El relevo generacional y la excelencia de Rioja Alavesa y del vino alavés serán otras apuestas importantes

Borja Mallo

Borja Mallo

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:15

Comenta

De cara al próximo ejercicio, la Diputación de Álava realizará a través de sus presupuestos una importante apuesta por la agricultura como «motor económico, garante ... de cohesión territorial y pieza clave frente al cambio climático». Para ello, el departamento foral que encabeza Noemí Aguirre (PNV) se ha marcado como objetivos potenciar la agricultura agrícola, fomentar el relevo generacional en un sector con muchas carencias en este sentido y también la búsqueda de la excelencia de Rioja Alavesa y de los vinos del territorio.

