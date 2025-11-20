Álava impulsará la agricultura ecológica con una inversión de 3,65 millones de euros

De cara al próximo ejercicio, la Diputación de Álava realizará a través de sus presupuestos una importante apuesta por la agricultura como «motor económico, garante ... de cohesión territorial y pieza clave frente al cambio climático». Para ello, el departamento foral que encabeza Noemí Aguirre (PNV) se ha marcado como objetivos potenciar la agricultura agrícola, fomentar el relevo generacional en un sector con muchas carencias en este sentido y también la búsqueda de la excelencia de Rioja Alavesa y de los vinos del territorio.

El departamento de Agricultura contará el próximo ejercicio con un presupuesto que alcanzará los 34,79 millones de euros para «dar respuesta a los retos del primer sector y construir un futuro sostenible, competitivo y con oportunidades para las personas». La diputada ha recordado que el campo alavés se enfrenta a un contexto de cambio profundo, marcado por la presión normativa, el impacto del cambio climático, los hábitos de consumo y la necesidad de asegurar el relevo generacional. «Trabajamos por un sector fuerte, estructurado, rentable y rejuvenecido».

Las cuentas de Agricultura para el próximo ejercicio se articulan en torno a tres ejes de trabajo principales. Por una parte, el denominado Biderbi agrupa las actuaciones ligadas a la transición ecológica, la sostenibilidad y la agricultura ecológica, así como al impulso de la digitalización. La Diputación destinará 3,65 millones de euros para avanzar hacia un modelo productivo «más respetuoso con el medio ambiente, capaz de adaptarse al cambio climático y de mejorar la rentabilidad».

El eje Bihar está orientado al relevo generacional en el campo y en 2026 contará con 1,63 millones de euros,con 2,2 adicionales en créditos de compromiso para años venideros. Este eje reúne las actuaciones destinadas a facilitar la incorporación de personas jóvenes, la creación de nuevas explotaciones y las inversiones que permitan modernizar y hacer más competitivas las ya existentes.

Arabako txakolina

Por último, Lurra está enfocado al impulso de Rioja Alavesa como comarca de excelencia, así como en el refuerzo del sector vitivinícola alavés. Esta iniciativa contará con 1,56 millones para consolidar la calidad, identidad y proyección internacional de Rioja Alavesa y Arabako Txakolina, mediante medidas de apoyo al viñedo, la puesta en valor del terroir y promoción en mercados estratégicos.

Además, desde Agricultura se reforzarán las políticas de gestión forestal y prevención de incendios, en un territorio que concentra buena parte de la superficie forestal de Euskadi y donde la masa de monte de utilidad pública tiene un peso muy relevante. Las cuentas contemplan recursos para trabajos selvícolas, desbroces, acondicionamiento de pistas y cortafuegos, el refuerzo de la brigada forestal y la elaboración de un Plan de Prevención de Incendios Forestales que permitirá planificar a diez años vista las actuaciones prioritarias.

Aguirre ha destacado también el esfuerzo específico en ganadería, con la continuidad de los programas de sanidad animal, la recogida y destrucción de cadáveres en explotaciones y las ayudas a las asociaciones ganaderas para la mejora genética y sanitaria.