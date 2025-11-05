El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Álava se harta de la posición de Burgos y fija 2029 para avanzar en la integración de Treviño

«Estos cuatro años tienen que ser los de la solución de esta cuestión», reivindica el diputado general, Ramiro González

Ander Carazo

Ander Carazo

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:12

Comenta

La Diputación de Burgos con su posición sobre Treviño ha colmado la paciencia de Álava. Borja Suárez (PP), presidente de la administración castellanoleonesa, cerró la ... puerta en un reciente pleno a los anhelos del enclave y no dudó en cargar contra el territorio alavés tachándolo de «privilegiado» y «anacrónico» por disponer de un modelo foral. Palabras que, como ha explicado el diputado general, Ramiro González (PNV), chocan con la cláusula que desde 2016 se incluye en los convenios suscritos entre ambas instituciones para prestar servicios en el enclave y en los que Burgos reconocía que estos acuerdos son de «carácter transitorio en tanto se aprobara una solución definitiva acorde con el reglamento jurídico que resolviera con carácter permanente la situación de Treviño».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los nuevos vuelos para viajar desde el aeropuerto de Vitoria en las vacaciones de 2026
  2. 2

    El radar de Vitoria que triplica las multas
  3. 3

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  4. 4

    Reavivan un plan para hacer 67 casas en Aberasturi que el nuevo Plan General de Vitoria tumbará
  5. 5

    Cierre por sorpresa de otra clínica estética en Vitoria
  6. 6 La alcaldesa sale a bailar con los mayores
  7. 7

    Jainaga entra en la lista Forbes de los cien más ricos de España con 450 millones
  8. 8 Vitoria admite que los recursos sociales están «tensionados» por el aumento de necesidades
  9. 9

    Zupiria admite que «ha cambiado su discurso» sobre la delincuencia en Euskadi
  10. 10

    Foronda despega a Madrid y Barcelona con el reto de llegar a los 500.000 viajeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Álava se harta de la posición de Burgos y fija 2029 para avanzar en la integración de Treviño

Álava se harta de la posición de Burgos y fija 2029 para avanzar en la integración de Treviño