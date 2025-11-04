Álava gastará un millón de euros para comprar un camión de bomberos

1.057.661 euros. Eso es lo que el Organismo Autónomo de Bomberos de Álava destinará -IVA incluido- para comprar un vehículo autoescalera automático. El ... Consejo de Gobierno de la Diputación ha dado luz verde este martes a la contratación de Global Projects Supplies, que tendrá un plazo de trece meses para entregar este vehículo.

El objetivo es mejorar el salvamento y extinción de incendios especialmente en intervenciones en altura. Y, de hecho, el nuevo camión se ajustará a las peticiones exactas del servicio de protección y extinción de incendios de la Diputación. La adjudicación se ha realizado tras un procedimiento abierto con una única oferta que cumplía todos los requisitos técnicos y administrativos.

La inversión se repartirá entre los ejercicios de 2025 y 2026. En el año presente se realizará un desembolso de 105.766,10 euros y 951.894,90 con cargo al próximo ejercicio. «La inversión forma parte del compromiso de la Diputación de Álava con la mejora de los servicios públicos de seguridad y emergencias», ha subrayado el diputado general, Ramiro González.