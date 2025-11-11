Álava no encuentra ninguna empresa que solucione el aparcamiento en Izki

Nadie quiere construir el nuevo aparcamiento del parque natural de Izki por el precio fijado. La Diputación de Álava convocó a finales de agosto un ... concurso que planteaba ejecutar el proyecto por 193.214,63 euros en Korres, que pertenece al municipio de Arraia-Maeztu, pero ninguna empresa ha presentado una oferta. Por eso, habrá que volver a licitar el proyecto si continúa con la idea de adecuar la llegada de coches y autobuses al uso público de estos espacios a través de senderismo, ciclismo, recolección de setas o avistamiento de aves.

La idea es aumentar el número de huecos de estacionamiento y, al mismo tiempo, impedir que los visitantes dejen su automóvil al borde de la carretera o 'invadan' algunas fincas cercanas. Y es que eso provoca importantes situaciones de peligro para conductores, peatones y el propio medio ambiente con vertidos, además de conflictos con los vecinos de la zona. Korres, de hecho, pretendía ser la 'punta de lanza' para continuar después con los espacios de Zumarraundi (Zalduondo) y La Leze, ambos en la zona de la sierra de Aizkorri-Aratz.

En la 'puerta de entrada' de Izki, se quiere pasar de 12 a 62 plazas –algunas de las cuales estarán equipadas con cargadores para coches eléctricos e híbridos– y contará con tres huecos para autobuses, que hasta ahora tenían serios problemas para maniobrar. En definitiva, quintuplicar su capacidad actual. El actual aparcamiento se encuentra al lado del pueblo y, si bien cumple con su misión en temporada baja, se queda claramente escaso cuando hace buen tiempo y la gente se echa al monte. Ahora se trasladará a otra parcela a escasos 200 metros de allí, que contará con una pista para llegar hasta el 'parketxea', el centro de interpretación, y el principal punto de partida hacia las diferentes rutas de senderismo que recorren el área.

La obra se ejecutará con una base de zahorra artificial, betún asfáltico y una pavimentación hierba-hormigón, muy similar al parking disuasorio de la calle Iturritxu de Vitoria. La idea era adjudicar y que se completara en un plazo de tres meses, lo cual ahora se verá lastrado ante la falta de ninguna empresa interesada en ejecutarlo y habrá que volver a la 'casilla de salida' de todo este proceso.

La parcela destinada a albergar el nuevo aparcamiento tiene 6.366 metros cuadrados de extensión, se encuentra situada a 220 m al noreste de Korres, y queda conectada por la carretera A-4124 tanto con el propio pueblo como con Vitoria. Tiene forma alargada, de 200x48 metros, y actualmente con cultivos de cereal, que se asienta en una ladera con una pendiente constante del 8%.