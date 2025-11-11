El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sin huecos libres. El parking cuenta con 12 plazas y es habitual que los menos madrugadores tengan problemas para dejar el coche. Igor Martín

Álava no encuentra ninguna empresa que solucione el aparcamiento en Izki

La Diputación tendrá que convocar un nuevo concurso para quintuplicar su parking después de quedar desierto el primero

Ander Carazo

Ander Carazo

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:40

Nadie quiere construir el nuevo aparcamiento del parque natural de Izki por el precio fijado. La Diputación de Álava convocó a finales de agosto un ... concurso que planteaba ejecutar el proyecto por 193.214,63 euros en Korres, que pertenece al municipio de Arraia-Maeztu, pero ninguna empresa ha presentado una oferta. Por eso, habrá que volver a licitar el proyecto si continúa con la idea de adecuar la llegada de coches y autobuses al uso público de estos espacios a través de senderismo, ciclismo, recolección de setas o avistamiento de aves.

