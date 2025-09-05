Álava encara el primer fin de semana de septiembre con 32 grados y riesgo de incendios forestales

Nuria Nuño Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:56 Comenta Compartir

El verano se despedirá el próximo 22 de septiembre. Eso sí, en las instalaciones deportivas municipales de Gamarra y Mendizorroza lo hará unos días antes. El complejo situado junto al Zadorra se cerrará a los bañistas este mismo domingo, mientras que el más céntrico lo hará el día 14. Quienes quieran exprimir al máximo ambos recintos tienen este fin de semana, el primero de septiembre, una gran oportunidad: el tiempo les va a acompañar.

De entrada, este viernes estará marcado por el sol y las temperaturas en ascenso. El ambiente fresco, los bancos de niebla y las nubes bajas han protagonizado las primeras horas de la jornada. Conforme avanzaba la mañana, han dado paso los cielos azules y los termómetros al alza. El mercurio escalará hasta los 27 grados en Vitoria y los 28 en puntos de Rioja Alavesa. En lo que al viento se refiere, será «flojo» durante la mañana. A partir del mediodía, se fijará del nordeste y «cogerá algo de fuerza», anticipa la Agencia Vasca de Meteorología. A últimas horas del día, se fijará del sureste en el interior.

El viento sur y el calor serán protagonistas este sábado, que ofrecerá cielos «prácticamente despejados» durante toda la jornada. Los termómetros superarán fácilmente los 30 grados en buena parte de Euskadi impulsados, en buena medida, por el viento del sur-sureste, que soplará con intensidad. De hecho, se registrarán rachas «muy fuertes» en zonas de montaña, sobre todo del este.

Ante este escenario, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología ha activado sendos avisos amarillos. Por un lado, «el riesgo de incendios forestales es alto», especialmente en la vertiente cantábrica, debido a esa combinación de viento del sur intenso y a las altas temperaturas. Durante la madrugada del domingo el riesgo seguirá siendo relativamente alto debido a que se mantendrá la intensidad del viento sur.

Además, entre las 12.00 y las 20.00 horas, estará vigente una alerta por temperaturas «muy altas». Las máximas podrían rondar los 34 grados en la costa y en la zona cantábrica interior del País Vasco, mientras que los valores más elevados rondarán los 31-32 grados en la zona de transición, donde se ubica Vitoria, y en el eje del Ebro.

Bajón térmico el lunes

Durante la noche del sábado y la madrugada dominical el viento del sur seguirá soplando con intensidad, por lo que «apenas refrescará por la noche»: las temperaturas podrían no bajar de los 20-25 grados en la vertiente cantábrica. Eso sí, las nubes y el descenso de las temperaturas marcarán el domingo.

Durante la mañana, el viento del sur irá perdiendo fuerza y al mediodía, empezando por la costa vasca, girará a noroeste. Las temperaturas máximas, aunque bajarán, seguirán siendo «veraniegas» y rondarán los 30 grados en el territorio. Habrá bastantes nubes medias y altas, que dejarán el cielo bastante «blanquecino». Por momentos, llegarán más compactas y podrían dejar «algo de lluvia», anticipa Euskalmet. Una posibilidad que será «más probable» durante la segunda mitad del día.

El inicio de la próxima semana, sin embargo, estará marcado por un brusco bajón térmico. La Agencia Estatal de Meteorología avanza que en Vitoria el mercurio podría desplomarse hasta los 19 grados.