Álava despedirá el verano con máximas de 36 grados

Las temperaturas elevadas y los cielos soleados volverán a ser protagonistas en las próximas jornadas

Saioa Echeazarra

Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:33

La última semana del verano será sofocante en Álava. Ese es el panorama que se presenta en lo meterológico para la provincia, con jornadas de ambiente soleado y máximas previstas de hasta 36 grados. Todo ello tras este domingo que se presenta con un ambiente totalmente estival.

Este lunes el sofoco todavía no se notará demasiado, ya que se prevé nubosidad que irá en aumento, con posibilidad de lluvias débiles por la tarde y noche. El viento soplará del sur hasta media mañana, cuando girará a noroeste con algunas rachas fuertes. Las temperaturas máximas bajarán de forma moderada, según recoge la previsión de Euskalmet. La máxima escalará en esa jornada a 24º C en Vitoria y 26º C en Laguardia, según el pronóstico de Euskalmet.

El martes el tiempo volverá a mejorar, con cielos nubosos por la mañana, que irán dando paso a claros, con cielos poco nubosos por la tarde y noche. El viento será variable y flojo para fijarse del nor-noreste por la tarde. Ahí comenzará el ascenso de las temperaturas, todavía ligero. Ese día el mercurio llegará a los 26º C en la Llanada y también en Rioja Alavesa.

El calor llegará el miércoles con cielos soleados y temperaturas de 33º C en Vitoria, que se elevarán hasta los 36º C en la jornada del jueves así como el viernes, según las previsiones de la agencia estatal Aemet. El sábado la máxima bajará otra a vez a unos 28º C.

