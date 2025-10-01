El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Álava convocará «cuanto antes» la oferta para ocupar la jefatura de bomberos, que lleva vacante desde 2021

El diputado Iñaki Gurtubai muestra su interés en que el candidato sea alguien «de dentro» del cuerpo foral

Ander Carazo

Ander Carazo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:02

La Diputación reconoce «complicaciones» para poder cubrir el puesto de su jefe de bomberos, que está vacante desde 2021. La convocatoria se hará «cuanto antes», ... pero ha mostrado su interés en que el candidato sea alguien «de dentro» del cuerpo foral, por eso se está «animando» a bomberos que «cumplen con los requisitos». De cualquier manera, el diputado responsable del servicio, Iñaki Gurtubai, ha indicado que «no es sencillo», pues los requisitos son «fuertes» ya que «hay que ser funcionario de los grupos A1 y A2, tener un tercer perfil lingüístico certificado y debe ser oficial o inspector».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos jóvenes apuñalados en el barrio de Coronación
  2. 2

    Dos jóvenes apuñalados en el barrio de Coronación
  3. 3

    Una banda juvenil de Vitoria y otra de Bilbao quedan en Zabalgana para pelearse con cuchillos
  4. 4

    Una propuesta de los jardineros de Vitoria abre la puerta al desbloqueo de 6 meses de huelga
  5. 5

    La mejor gilda de Euskadi se elabora en Vitoria
  6. 6

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  7. 7

    Dos jóvenes apuñalados en el barrio de Coronación
  8. 8

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  9. 9

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  10. 10

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Álava convocará «cuanto antes» la oferta para ocupar la jefatura de bomberos, que lleva vacante desde 2021

Álava convocará «cuanto antes» la oferta para ocupar la jefatura de bomberos, que lleva vacante desde 2021