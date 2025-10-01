Álava convocará «cuanto antes» la oferta para ocupar la jefatura de bomberos, que lleva vacante desde 2021

La Diputación reconoce «complicaciones» para poder cubrir el puesto de su jefe de bomberos, que está vacante desde 2021. La convocatoria se hará «cuanto antes», ... pero ha mostrado su interés en que el candidato sea alguien «de dentro» del cuerpo foral, por eso se está «animando» a bomberos que «cumplen con los requisitos». De cualquier manera, el diputado responsable del servicio, Iñaki Gurtubai, ha indicado que «no es sencillo», pues los requisitos son «fuertes» ya que «hay que ser funcionario de los grupos A1 y A2, tener un tercer perfil lingüístico certificado y debe ser oficial o inspector».

Gurtubai ha explicado que las labores de esa plaza se reparten entre doce bomberos, entre los que se incluyen tres inspectores y nueve suboficiales. «Hacen en cada turno la coordinación de cada grupo y, al mismo tiempo, hacen labores de gestión repartidas entre ellos. No es la situación ideal, pero estoy muy contento con el trabajo que están realizando», ha valorado.

«Desde 2021 estamos sin jefe de servicio operativo y es bastante grave, porque conlleva unas consecuencias muy perjudiciales tanto en el funcionamiento interno como en el diseño a medio y largo plazo de hacia dónde se tiene que dirigir el servicio, para dotarlo de estabilidad y adoptar decisiones estratégicas», ha criticado Xabier Valdor, de EH Bildu.