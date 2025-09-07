Álava busca talento y más ventas en México

Es un país que ha multiplicado por veinte el valor de su industria en apenas dos décadas. Los menores de treinta años representan la mitad ... de su población, el sueldo medio del país ronda los 300 euros al mes y el idioma no supone una barrera. El reguero de visitas institucionales alavesas a México no es baladí. La patronal, como avanzó EL CORREO, tiene sus ojos puestos en este país como una de las claves para solventar la escasez de mano de obra que sufre el territorio.

Con una economía rozando el pleno empleo, las estimaciones que maneja SEA es que hacen falta 13.275 trabajadores para cubrir las demandas de las compañías del territorio. A pesar de la crisis de la automoción, el territorio está aguantando la recesión de las principales economías europeas, destino principal de las manufacturas que exportamos.

En un contexto en el que los aranceles y las medidas contra la inmigración desde Washington hacia el país azteca se perfilan como amenaza para su industria, Álava busca 'pescar' profesionales de los centros formativos de México. El país no es todavía un caladero importante de trabajadores –no figura entre los diez países con más afiliados a la Seguridad Social en Álava–, pero sí es atractivo. Cada año salen de sus universidades más de 16.000 ingenieros industriales y miles de estudiantes de formación profesional. Sólo de las aulas del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), la principal institución del sector en México, en 2024 se titularon 79.363 alumnos.

«Los alumnos mexicanos apuestan por estudios tecnológicos y Álava busca perfiles de automoción e IA» Víctor Hernández Conalep

Con esta entidad es con una de las que el diputado general estuvo reunido a principios de año. Víctor Hernández es su coordinador de Cooperación Internacional. En conversación con este periódico es rotundo sobre la falta de mano de obra en Álava y lo que puede ofrecer México y su institución: «Podemos ayudar a dar solución a este problema. Tenemos un bachillerato técnico –el equivalente a un grado básico de FP– que te prepara inmediatamente para la inserción en el mundo laboral. Y tenemos empresas españolas, francesas y estadounidenses que necesitan ese conocimiento técnico. El estudiante del Conalep sale bien preparado, listo para poder trabajar en estas compañías».

El colegio tiene más de 300 centros repartidos por todo el país azteca. En ellos imparte 64 grados. Antes eran formaciones en contabilidad o diseño, pero ahora los mexicanos «se están inclinando por la parte tecnológica». «Es probable que muchos grados tradicionales peligren porque ahora impera la tecnología», afirma. Según el responsable del Conalep, la delegación alavesa incidió a principios de año en esos perfiles. De un modo especial, sobre dos: «la automoción y la inteligencia artificial».

«A veces se recomienda a las empresas ajustar los sueldos allí donde los alquileres están altos» Arturo Alvarado Mondragón México

Sin embargo, Álava no es la única interesada en sus estudiantes. Empresas e instituciones francesas también están tratando de impulsar su lengua en los estudios del Conalep para nutrir de mano de obra a su mano de obra. En el caso de nuestro territorio, Hernández aclara que lo que se tuvo en México fue una «reunión de primer saque», pero el objetivo es llegar a «un convenio donde podamos enviar a nuestros estudiantes (a Álava) con el análisis de que cumplan los requisitos que las empresas necesitan».

Pero, ¿qué puede mover a un joven de Acapulco a dejar una ciudad con 298 días de sol para venir a Vitoria? «Se escuchan buenos comentarios cuando se habla de España», replica Hernández, porque las redes sociales ya permiten hacerse «un escenario amplio» de cómo son las cosas aquí.

Ampliar Aernova es una de las empresas que tiene plantas en ciudades como Querétaro.

Desde el campus mexicano de Mondragon Unibertsitatea, su rector Arturo Alvarado añade otro matiz: «El Estado de bienestar en Europa y, en particular, en Euskadi, es algo llamativo». En esa pugna por talento no esconde que Estados Unidos «es una influencia que nos 'jala' muchísimo», pero contrapone a eso «lo mal recibido que es el mexicano». «Hay quienes te ven como el que viene a quitar puestos de trabajo o quienes vienen con una visión xenófoba que Trump incendia con sus discursos», agrega.

En México, Mondragon ha ido extendiendo su influencia desde que se implementó en 2013. En la actualidad, la universidad vasca acoge allí a 3.000 estudiantes de una veintena de grados, la mayoría títulos de ingeniería. Además, desde 2023 no sólo buscan atraer a estudiantes hacia Euskadi, sino que también captan profesionales con experiencia para trabajar en empresas de la Corporación como Eroski, Fagor o MB Sistemas. Ahora Alvarado asegura que la universidad está en disposición de ofrecer ese servicio a otras empresas del territorio. «Tenemos alternativas y algunos medios bastante exclusivos para captar talento no sólo desde México, sino desde toda Latinoamérica», presume.

«México mira no tanto el precio del vino como la personalidad y el vínculo entre los dos países» Marcos Bretón Bodegas Valdelana

Esa colaboración ya ha conducido a la firma de un memorándum de entendimiento entre la Diputación, el centro mexicano y SEA, ratificado a principios de junio. El pacto permitirá, según detalló el Ejecutivo alavés entonces, difundir las ofertas laborales de empresas alavesas en el coloso azteca y desarrollar allí «programas de formación y actualización profesional alineados a las necesidades del mercado laboral de nuestro territorio».

Sin embargo, no todos los problemas se arreglan en origen. Aquí Álava sigue teniendo sus 'debes' con los inmigrantes que vienen a cubrir esas vacantes en las empresas del territorio. Aunque la reforma del reglamento de Extranjería «facilita mucho la llegada de estudiantes de disciplinas profesionales y perfiles que no se encuentren en la región», la crisis de la vivienda es de tal magnitud que ya se conoce al otro lado del Atlántico. «Representa un reto fuertísimo, es parte integral de esta problemática de talento que tenemos», subraya Alvarado.

«Vemos vacantes en ciertos lugares en los que el mercado del alquiler marca unos precios muy altos. En ocasiones eso nos lleva a recomendar ciertos ajustes en la remuneración». «Tiene que haber un salario competitivo para radicarse en otro país, mayor que el que se oferta en México. Emigrar significa dejar a tu familia, tus costumbres y adaptarse. En Conalep son tantos los estudiantes y tantas las necesidades que hay que cubrir que creo que habría un porcentaje para el que emigrar a otro país podría ser atractivo», añade Hernández.

«En las cartas casi no hay vinos del País Vasco, así que existe una oportunidad de mercado» Bibiana Parro Tomemos Vino

México no es solamente una cantera para atraer mano de obra. También se está convirtiendo en una oportunidad para vender los vinos que Rioja Alavesa no consigue colocar en el mercado europeo. Un dato ilustra como pocos la importancia creciente de este mercado. En el primer semestre de este año, las exportaciones de vino de Rioja han caído un 8% y rozan ya los mínimos de 2020, cuando los flujos comerciales se quedaron completamente paralizados por la pandemia. De los diez destinos de importación para los caldos de la DOCa, sólo dos están en auge: Canadá (las ventas han crecido un 17%) y México. Allí las exportaciones acumulan un alza del 10% en los seis primeros meses del año. Y, a diferencia del contexto global, es un país donde el consumo de vino está creciendo.

De ahí la misión comercial que ha liderado esta semana el Departamento de Agricultura del Gobierno vasco, con la consejera Amaia Barredo al frente, para llevar el vino a este mercado. En ella, Lakua ha apostado por vender una imagen de «calidad y excelencia».

«Creemos que es un mercado, que más que fijarse en los precios, en esa competencia un poco agresiva, busca la personalidad, la historia y ese vínculo que ha tenido ambos países a lo largo de la historia», reflexiona Marcos Bretón, gerente de exportaciones en Bodegas Valdelana, una de las bodegas que participan en la expedición liderada por el Gobierno vasco.

Iker Madrid, gerente de Bodegas Casa Primicia es otro de los alaveses que ha decidido viajar a México, que lleva años siendo un mercado interesante para los vinos Rioja Alavesa». Nuestros caldos, en su opinión «están bien posicionados». «Esperamos cerrar y acordar algún negocio con estas visitas y reuniones», señala en declaraciones a EL CORREO.

«Oportunidad de mercado»

Ese interés por México no es exclusivo de riojanoalaveses. «Esto va a reforzar las alianzas y el conocimiento de los productos de Álava. Es muy importante defender las variedades de Hondarribi Zuri en lugares de alta gastronomía», apunta Álvaro Aritz Bujanda, de Astobiza, una de las marcas del txakoli alavés en Okondo.

Al otro lado, los mexicanos conceden que hay margen para que los caldos alaveses penetren bien en su mercado. Bibiana Parro es una de las eminencias en el sector: directora de marketing de 'Tomemos vino', una distribuidora local, y cofundadora de la asociación de profesionales 'Women in Taninos'. En su opinión, al consumidor de su país «le encantan los vinos naturales, orgánicos». «En México hay vinos de Rioja y de Ribera de Duero, pero en las cartas casi no hay vinos del País Vasco, así que hay oportunidad de mercado», otorga.

Aun así, el reto en México es el mismo que en Europa: atraer a los jóvenes que ha dejado de abrir una botella para beberse una lata de cerveza o, directamente, no beber. Carlos Bordoa, director para Latinoamérica del Concours Mondial de Bruxelles, ya apuntó en esta dirección durante las jornadas de reflexión que organizó Araex en primavera. En ella Bordoa recalcó que en el país azteca «una necesidad urgente de conectar rápidamente con el público joven» para frenar un «desapego emocional» ante un Rioja que a veces está siendo percibido como un «vino anticuado».