El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Bodegueros e importadores mexicanos, durante una cata celebnada esta semana en Guadalajara. Irekia

Álava busca talento y más ventas en México

Su población joven, su auge industrial, su interés por el vino y la llegada de Trump a la Casa Blanca empujan a empresas y centros formativos hacia el mercado azteca

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:14

Es un país que ha multiplicado por veinte el valor de su industria en apenas dos décadas. Los menores de treinta años representan la mitad ... de su población, el sueldo medio del país ronda los 300 euros al mes y el idioma no supone una barrera. El reguero de visitas institucionales alavesas a México no es baladí. La patronal, como avanzó EL CORREO, tiene sus ojos puestos en este país como una de las claves para solventar la escasez de mano de obra que sufre el territorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ingresa en prisión por violar a su expareja a plena luz del día en el parque de Arriaga en Vitoria
  2. 2

    Ingresa en prisión por violar a su expareja a plena luz del día en el parque de Arriaga en Vitoria
  3. 3

    Volotea operará los miércoles en Foronda a partir de abril
  4. 4

    La gran noche de Uri Geller
  5. 5 «Cuando un comercio ya ha funcionado, da más confianza»
  6. 6

    Ingresa en prisión por violar a su expareja a plena luz del día en el parque de Arriaga en Vitoria
  7. 7 La historia más exitosa del negocio en el deporte: la familia que se hizo multimillonaria con un billete de 50 euros
  8. 8

    «Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»
  9. 9 Sylvan Adams, propietario del Israel Premier Tech: «Euskadi es un bastión de activistas de extrema izquierda y separatistas»
  10. 10

    La gran noche de Uri Geller

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Álava busca talento y más ventas en México

Álava busca talento y más ventas en México