Eli Gorrotxategi en su quesería ´La Leze´, en Ilarduia. Jesús Andrade

Álava brilla en el mayor concurso mundial de quesos

Las queserías alavesas La Leze y Larreko Gazta consolidan el prestigio internacional del Idiazabal

Jon Casanova

Vitoria

Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:59

El talento quesero alavés vuelve a brillar con fuerza. Dos quesos de la denominación de origen Idiazabal en el territorio han sido reconocidos entre los mejores del mundo. Se trata, en concreto, de los elaborados por La Leze (Ilarduia) y Larreko Gazta que se han colgado la medalla 'Super Oro' en el concurso mundial de quesos 'World Cheese Awards', una distinción reservada a los mejor valorados por el jurado internacional.

Estos galardones forman parte del amplio éxito alcanzado por la Denominación de Origen Protegida Idiazabal, que suma 22 medallas en total. En esta ocasión, 16 queserías han sido reconocidas con premios que incluyen también distinciones en las categorías de oro, plata y bronce.

El certamen –celebrado el pasado 13 de noviembre en Suiza– reunió a especialistas, comerciantes y expertos gastronómicos de todo el mundo, encargados de analizar más de 5.000 muestras procedentes de más de 40 países. Los jueces evaluaron aspectos como la apariencia, la textura, el aroma y la complejidad del sabor antes de seleccionar a los quesos más destacados de la campaña.

Un año más, Álava se consolida en el certamen, de gran proyección internacional, y tanto La Leze como Larreko Gazta reafirman así su posición entre los elaboradores de referencia del queso Idiazabal, contribuyendo al reconocimiento global de un producto emblemático del patrimonio gastronómico vasco.

La Leze, en racha

La quesería La Leze se hizo con el gran premio de Ordizia –el pasado 10 de septiembre– donde obtuvo la segunda txapela consecutiva y la tercera en los últimos diez años. Un premio que «no esperaban ganar» pero que alzaron tras una reñida final gracias a un Idiazabal ahumado sobresaliente.

