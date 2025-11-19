El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un congreso celebrado en el Palacio Europa de Vitoria. Blanca Castillo

Álava aspira a acoger durante cuatro años los premios Bib Gourmand de la Guía Michelin

El diputado general anuncia que «en las próximas semanas» arrancarán las obras de la sede del campus del vino en Laguardia

Ander Carazo

Ander Carazo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:30

Comenta

La Guía Michelin es la gran referencia de restaurantes y hoteles para contar con una experiencia deliciosa y memorable, sin importar el precio. Pero la ... multinacional francesa tiene una alternativa denominada Bib Gourmand que, en ese caso sí, sólo destaca aquellos establecimientos donde no hay necesidad de hacer un gran desembolso. El restaurante Zabala lo consiguió en el año 2020 junto a una lista que suma una decena más en todo Euskadi. Pues bien, Álava aspira ahora a convertirse en la sede de esta gala durante cuatro años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Reclaman 108.000 euros a Osakidetza por la muerte de un vitoriano que se operó de fimosis
  2. 2

    Reclaman 108.000 euros a Osakidetza por la muerte de un vitoriano que se operó de fimosis
  3. 3 Un chorro polar dejará temperaturas bajo cero y nieve en Álava
  4. 4

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  5. 5

    Los empleos sin cubrir en Álava alcanzan los 18.000 y vaciarían las listas del paro
  6. 6 Mas 160 bandas vascas se retiran de Spotify en un boicot liderado por Fermin Muguruza
  7. 7 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  8. 8

    «Podemos tener nieve en toda Álava»
  9. 9

    Un exalumno acosado en el mismo instituto de Plentzia dice que el centro conocía el asedio a la profesora
  10. 10

    La UCO revela que el PNV pidió mantener en el Gobierno a un cargo clave para los negocios de Cerdán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Álava aspira a acoger durante cuatro años los premios Bib Gourmand de la Guía Michelin

Álava aspira a acoger durante cuatro años los premios Bib Gourmand de la Guía Michelin