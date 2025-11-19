Álava aspira a acoger durante cuatro años los premios Bib Gourmand de la Guía Michelin

La Guía Michelin es la gran referencia de restaurantes y hoteles para contar con una experiencia deliciosa y memorable, sin importar el precio. Pero la ... multinacional francesa tiene una alternativa denominada Bib Gourmand que, en ese caso sí, sólo destaca aquellos establecimientos donde no hay necesidad de hacer un gran desembolso. El restaurante Zabala lo consiguió en el año 2020 junto a una lista que suma una decena más en todo Euskadi. Pues bien, Álava aspira ahora a convertirse en la sede de esta gala durante cuatro años.

Es un evento que viene acompañado de actividades y programas que la Diputación alavesa espera que «contribuyan a impulsar el nivel gastronómico del territorio». Para eso, se han reservado 15.000 euros al objeto de realizar un estudio diagnóstico sobre las posibilidades y acciones para presentar su candidatura.

«La Guía Michelin representa una autoridad mundial en gastronomía de excelencia. Entre sus distinciones, el galardón Bib Gourmand reconoce aquellos establecimientos que ofrecen una experiencia gastronómica deliciosa y memorable sin necesidad de hacer un gran desembolso», ha defendido este miércoles el diputado general, Ramiro González, en la presentación del presupuesto en las Juntas Generales de Álava.

Se confía en que este evento sea una «gran» ocasión para abrir «nuevas oportunidades a emprendedores y restauradores, y promocionar los excelentes alimentos de Álava». La idea es que este evento perdure durante cuatro años consecutivos. Esta cita ha viajado en los últimos años por Granada, Valencia y San Sebastián.

Esta es una de las apuestas principales apuestas del departamento del diputado general de Álava de cara al año 2026. La otra es el inicio «en las próximas semanas» de las obras de la sede del campus del vino (EDA Drinks&Wine) en Laguardia. «A este centro formativo y de generación de talento en viticultura y bebidas hemos previsto destinar 4,4 millones de euros en 2026, con un crédito de compromiso de 3,4 millones para 2027», ha explicado González a los junteros. La idea es que los primeros estudiantes puedan iniciar el curso en septiembre de 2027.

En este sentido, en marzo de 2026 se celebrará el congreso internacional talento joven del vino 'Wine Shapers' para tratar de «visibilizar, impulsar y conectar» las nuevas generaciones con el sector vitivinícola. Para eso, se destinarán 82.400 euros del presupuesto del Departamento del Diputado General, que este año alcanzará los 82.400 euros.