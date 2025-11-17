El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Visita a la Catedral Santa María. Igor Martín

Álava apuesta por el turismo inteligente

La Diputación utilizará una plataforma para cuantificar el paso de los visitantes por el territorio y conocer sus preferencias

B. Mallo

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:40

Álava se ha lanzado de lleno a convertirse en destino turístico de referencia y, a partir del próximo verano, lo hará utilizando también una plataforma ... inteligente que le permitirá cuantificar el paso de los visitantes por la provincia. Un sistema que aportará «información muy valiosa» para trazar estrategias de atracción de turistas «más eficaces, eficientes y sostenibles».

