Álava apuesta por el turismo inteligente

Álava se ha lanzado de lleno a convertirse en destino turístico de referencia y, a partir del próximo verano, lo hará utilizando también una plataforma ... inteligente que le permitirá cuantificar el paso de los visitantes por la provincia. Un sistema que aportará «información muy valiosa» para trazar estrategias de atracción de turistas «más eficaces, eficientes y sostenibles».

La Diputación invertirá 1,95 millones de euros en esta nueva herramienta, aunque el 73% del coste será financiado por fondos europeos Next. El proyecto se encuentra ya en fase de concurso, la adjudicación se realizará a principios de 2026 y el objetivo es comenzar a recabar los primeros datos en julio.

«Vamos a implantar una plataforma muy potente que identificará en primer lugar los principales recursos de nuestra oferta turística y después recopilar de forma sistemática datos sobre los hábitos, movimientos y preferencias de las personas que visitan Álava», ha destacado la diputada foral de Empleo, Comercio y Turismo, Cristina González (PSE).

El análisis de esa información le permitirá a la Diputación realizar una comparativa con el resto de destinos nacionales que se han sumado a esta iniciativa de la Red de Destinos Inteligentes que impulsa la sociedad pública Segittur.

La Plataforma Inteligente de Turismo se desplegará en una primera fase con un núcleo funcional que integrará sistemas avanzados de captura y gestión de datos para monitorizar la actividad de los recursos vinculados al enoturismo, el turismo gastronómico y el turismo industrial. Procesará además la información generada por dos herramientas complementarias.

Por una parte, un recomendador de rutas, que es un sistema inteligente de personalización de itinerarios turísticos, capaz de ofrecer propuestas adaptadas y de generar información sobre los patrones de visita y preferencias de las personas viajeras. Por otra, una tarjeta turística que centraliza el acceso a servicios y beneficios y permite recopilar datos sobre la interacción de los usuarios.

«El siguiente paso será trabajar toda la información disponible para adecuar la estrategia de promoción y la definición de la oferta turística del Territorio a las demandas de viajeros y las tendencias y movimientos del sector», ha finalizado González.