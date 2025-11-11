El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Álava activa un ayuda de 1,6 millones para los viñedos castigados por mildiu

Se calcula que el hongo supuso un sobrecoste del 45% por hectárea respecto a un año medio

Ander Carazo

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:35

Las lluvias y temperaturas de abril y mayo favorecieron a una infección generalizada del hongo 'mildiu' en los viñedos de Rioja Alavesa. Esto obligó a ... intensificar los tratamientos y la mayoría ha superado los diez pases. Esto ha supuesto un sobrecoste de 407,55 euros por hectárea respecto a un año medio, es decir, un 45% más de lo que es habitual. Una situación que se agravó con la tormenta que el 11 de julio afectó a más de 2.000 hectáreas sobre todo en la zona de Villabuena, Samaniego, Leza, Navaridas y Laguardia, y desencadenó una tercera infección.

