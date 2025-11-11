Álava activa un ayuda de 1,6 millones para los viñedos castigados por mildiu

Las lluvias y temperaturas de abril y mayo favorecieron a una infección generalizada del hongo 'mildiu' en los viñedos de Rioja Alavesa. Esto obligó a ... intensificar los tratamientos y la mayoría ha superado los diez pases. Esto ha supuesto un sobrecoste de 407,55 euros por hectárea respecto a un año medio, es decir, un 45% más de lo que es habitual. Una situación que se agravó con la tormenta que el 11 de julio afectó a más de 2.000 hectáreas sobre todo en la zona de Villabuena, Samaniego, Leza, Navaridas y Laguardia, y desencadenó una tercera infección.

Para hacer frente a esta situación, la Diputación ha activado este martes la línea de apoyo que Ramiro González anunció hace varias semanas y a la que podrán acogerse los titulares de explotaciones inscritos en el registro de Álava (REA). Podrán beneficiarse aquellos con un mínimo de seis hectáreas y un máximo de cincuenta por explotación, siendo subvencionables aquellas plantaciones con más de dos años. Las plantaciones más pequeñas tendrán acceso cuando tengan una condición prioritaria.

La ayuda base ascenderá a 80 euros por hectárea, el equivalente al 20% del sobrecoste medio, hasta los 4.000 euros por beneficiario. A esto se le sumará una ayuda variable que complementará sobrecostes adicionales, de 80 euros por hectárea cuando el sobrecoste fuese mayor. La cuantía total máxima por beneficiario será de 9.000 euros. En todo caso se necesitarán facturas de compra de productos fitosanitarios de la última campaña y justificantes bancarios, además de la documentación habitual para este tipo de procesos.

Con este fin, la Diputación echará mano de 800.000 euros con cargo al presupuesto actual y, a partir de ahí, 800.000 euros más como crédito de compromiso para 2026. En total, 1,6 millones que se podrán emplear para esta cuestión.