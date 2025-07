Aitor Arregi es el nuevo embajador de la Sal del Valle Salado de Añana

Ania Ibañez Lunes, 21 de julio 2025, 13:57 | Actualizado 14:28h. Comenta Compartir

En las eras de el Valle Salado de Añana el cocinero y exfutbolista Aitor Arregi (Getaria, 1971) ha dado comienzo este lunes su año como embajador de la Sal recogiendo la primera cosecha de este condimento tan especial acompañado del maestro salinero Clemente Pérez de Nanclares, que le instruía en su particular arte. Su restaurante Elkano se encuentra en el número 24 de la lista 'The Wold's 50 Best Restaurants' 2025 (Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo) y cuenta con una estrella Michelin que consiguió en 2014 con Arregi al mando tras su incorporación en 2002. En la entrega de la placa, el cocinero remarcaba el trabajo de los salineros y lugareños, «ese tercer condimento tan importante de la sal».

Fue entonces, hace ya 23 años, cuando se embarcó en la gastronomía, tras una extensa carrera como futbolista en la que protagonizó un ascenso a Segunda con el Alavés en 1995 (también militó en el Villarreal y el Eibar, entre otros). Aquel regreso a la categoría de plata fue la antesala del ascenso a Primera en 1998, el más esperado y celebrado por la hinchada alavesista, aunque para entonces Arregi ya había abandonado el club vitoriano en busca de un mayor protagonismo.

«Hace tres semanas pasaba por el pueblo y hablaba con los vecinos», ha explicado en el acto de entrega, «todos tienen nombre y apellido, se saludaban. He sentido esa sensación de pertenencia en el pueblo, que se siente porque se ama el espacio en el que estás». También ha admirado el relevo generacional, o como él lo llamaba, «los brotes nuevos». Ha recordado su última visita, en 1992, cuando el Valle Salado se encontraba en declive. «Ojalá sea referencia para otros territorios», ha subrayado sobre el trabajo hecho los últimos 25 años. El antiguo lateral izquierdo del Glorioso, entre 1991 y 1996, ha agradecido poder comprometerse «con un espacio que admiramos» y ser embajador «de esta mar de sal».

«En Álava hacemos las cosas bien»

La entrega de la placa ha corrido a cargo de Ramiro González, Diputado General de Álava y presidente de la Fundación Valle Salado de Añana, que también destacaba el trabajo llevado a cabo los últimos 25 años para la recuperación del valle. «Quiero acordarme de las personas que tuvieron la ambición de poner en marcha el plan de recuperación del patrimonio cultural e histórico de nuestro patrimonio», ha explicado, «lo que tenemos a la vista es una labor todavía inconclusa, pero se está recuperando el valle paulatinamente».

El Diputado General ha recalcado la «labor tremenda» de la producción de la sal. «Aquí cultivamos sal, esto es agricultura», ha expresado, «como lo venimos haciendo desde hace cientos y miles de años para producir una especia excepcional». «Hoy tenemos una simbiosis perfecta», ha continuado, referenciando el trabajo de Arregi por «mimar el producto» y del valle por recuperar la producción «como se hacía antes de la crisis del siglo pasado». González ha reivindicado que «en Álava hacemos las cosas bien» y que «ponemos un cariño extraordinario a nuestro patrimonio», concluyendo que los próximos años deben seguir siendo «años de desarrollo del valle».

Domesticar el fuego

La decisión del embajador este año ha sido unánime desde el patronato. «Arregi representa todos los valores que queremos y deseamos en Añana», ha recalcado Pablo de Oraá, director-gerente de la Fundación Valle Salado de Añana. Ha explicado la decisión conjunta gracias a que los valores de el cocinero son «el respeto al producto, a la localidad, a los habitantes y al proveedor local», subrayando la unión entre pescadores y salineros, ya que estos últimos «trabajan para que los pescadores pudieran llevar salazón para conservar el pescado»

El director-gerente ha descrito a Arregi como un «gran hombre y cocinero». «Sus amigos futbolistas le llaman 'gudari' porque él domestica el fuego y atempera la brasa», ha añadido sobre el chef, «susurra al rodaballo, silva al bogabante y hace poesía con el besugo y las cocochas».