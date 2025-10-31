Agurain plantea un presupuesto a la baja para el año que viene con 13,4 millones

El Ayuntamiento de Agurain presentó el jueves en Comisión de Hacienda un primer boceto del presupuesto de 2026. Según informó ayer el Consistorio, el municipio ... dispondrá en el próximo ejercicio de un montante de 13,4 millones, un 12% menos que en 2024. La propuesta del Ejecutivo local, de EH Bildu, pasa ahora al único grupo de la oposición: el PNV. Los jeltzales cuentan ahora con 18 días para preparar sus enmiendas y presentarlas. La aprobación inicial de las cuentas está prevista para el pleno del 18 de diciembre.

En este borrador inicial se incluyen dos proyectos elegidos por la ciudadanía durante el proceso participativo iniciado en junio. Por un lado se cambiará el suelo de la cancha de futbito en la calle Sagarmin y se realizará un camino peatonal hacia el polígono industrial del municipio. Ambas propuestas contarán con un presupuesto de 100.000 euros.

Las cuentas recogen otras iniciativas como las obras de rehabilitación del Palacio Bustamante para poner en marcha pisos de alquiler social para jóvenes o una red de calor por biomasa para algunos edificios públicos.