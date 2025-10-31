El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La aprobación inicial de las cuentas está prevista para el pleno del 18 de diciembre. Jesús Andrade

Agurain plantea un presupuesto a la baja para el año que viene con 13,4 millones

A. I.

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:18

Comenta

El Ayuntamiento de Agurain presentó el jueves en Comisión de Hacienda un primer boceto del presupuesto de 2026. Según informó ayer el Consistorio, el municipio ... dispondrá en el próximo ejercicio de un montante de 13,4 millones, un 12% menos que en 2024. La propuesta del Ejecutivo local, de EH Bildu, pasa ahora al único grupo de la oposición: el PNV. Los jeltzales cuentan ahora con 18 días para preparar sus enmiendas y presentarlas. La aprobación inicial de las cuentas está prevista para el pleno del 18 de diciembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ikea ya tiene fecha de apertura para su nueva tienda en Vitoria
  2. 2

    Las zonas donde se construirán los próximos 950 pisos de alquiler social de Vitoria
  3. 3

    Asaltan de madrugada una iglesia de Vitoria y roban las limosnas
  4. 4

    Vitoria recupera el Halloween vasco
  5. 5 Álava ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación
  6. 6

    Terremoto en el ciclismo: el Bora fulmina a Lazkano tras las «anomalías» detectadas en sus controles
  7. 7

    La villa medieval más pequeña de Euskadi está en Álava
  8. 8 El bulo de Vito Quiles para cancelar su acto en Pamplona: «La Policía ha interceptado 16 cuchillos en dos autobuses de Bilbao»
  9. 9 Detenido en Vitoria por asaltar a una anciana para robarle la cadena
  10. 10 Juan Carlos I abandona Vitoria tras una revisión médica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Agurain plantea un presupuesto a la baja para el año que viene con 13,4 millones

Agurain plantea un presupuesto a la baja para el año que viene con 13,4 millones