Daños en el viñedo de Rioja Alavesa tras la tormenta del pasado mes de julio. Igor Martín

Agroseguro ha abonado 5 millones de euros por daños en el campo alavés este año

Un nuevo convenio entre la Diputación y la gestora permitirá a los agricultores reducir los trámites y cobrar al instante la solicitud de ayuda

B. Mallo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:37

Las tormentas veraniegas han golpeado al campo alavés de manera importante otra vez este año, con una afección especial a los viñedos de Rioja Alavesa. ... La del 11 de julio ha sido la principal protagonista este año de los daños sufridos por los agricultores del territorio. En esa fecha se acumularon la mayoría de las reclamaciones de compensación a Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Agroseguro, que hasta el 22 de octubre ha desembolsado 5,06 millones de euros por la siniestralidad en los cultivos. Una cantidad que ya supera la de 2024 (4,94) y que se encuentra por encima de la cantidad abonada en concepto de prima de seguro, que asciende a 4,86 millones de euros.

