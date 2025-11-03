Agroseguro ha abonado 5 millones de euros por daños en el campo alavés este año

Las tormentas veraniegas han golpeado al campo alavés de manera importante otra vez este año, con una afección especial a los viñedos de Rioja Alavesa. ... La del 11 de julio ha sido la principal protagonista este año de los daños sufridos por los agricultores del territorio. En esa fecha se acumularon la mayoría de las reclamaciones de compensación a Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Agroseguro, que hasta el 22 de octubre ha desembolsado 5,06 millones de euros por la siniestralidad en los cultivos. Una cantidad que ya supera la de 2024 (4,94) y que se encuentra por encima de la cantidad abonada en concepto de prima de seguro, que asciende a 4,86 millones de euros.

«La relación entre la siniestralidad y las primas se sitúa este año en un 104%, prácticamente lo comido por lo servido. Pero venimos de unos años que, con la excepción de 2022, siempre hemos tenido una siniestralidad elevada», ha destacado Ignacio Machetti, presidente ejecutivo de Agroseguro.

Según los datos recopilados por esta entidad, en julio las tormentas provocaron reclamaciones en más de 8.100 hectáreas del campo alavés. De ellas, casi la mitad -4.000 fueron viñedos- y la otra mitad se repartió entre los distintos cultivos herbáceos, la remolacha y la judía verde. Villabuena de Álava y Navaridas fueron dos de los pueblos más afectados, aunque también hubo daños importantes en otros municipios como Samaniego, Elciego, Leza o la cabecera de Rioja Alavesa, Laguardia.

Este 2025 también deja patente la relevancia del seguro agrario en Álava para cubrir los daños que causan los fenómenos tormentosos. De esos 5 millones de euros estimados en indemnizaciones, 3 corresponden a viticultores, que fueron los más afectados por el pedrisco. El cultivo del viñedo y de los herbáceos son los más cubiertos, con el 75% y el 90% de las fincas cubiertas respectivamente, para un total de 2.200 asegurados en el territorio.

En los últimos años, la siniestralidad en Álava ha sido elevada, con cuatro de los cinco últimos ejercicios por encima de las primas. 2022 es el único que rompe esa tendencia, con solo 1,78 millones abonados, mientras que en el otro lado de la balanza se encuentra 2023, que se fue hasta los 10,35. En el periodo 2021-2024, el ratio siniestralidad/prima de riesgo se sitúa en el 133,47%. O, lo que es lo mismo, por cada euro abonado de prima el sistema español de seguros agrarios ha devuelto 1,33.

Mayores facilidades

Precisamente, este lunes se ha procedido a la firma del nuevo convenio entre la Diputación de Álava y Agroseguro. Este acuerdo permitirá a los integrantes del sector agroganadero alavés agilizar el cobro de las ayudas a la contratación de seguros. Si hasta ahora tardaban diez meses en percibir esa subvención, ahora la recibirán de manera inmediata, además de tener unas mayores facilidades en todas las gestiones burocráticas.

Se trata de eliminar gran parte de la carga administrativa para agricultores y ganadores solicitantes, ya que el cobro de las ayudas forales a la suscripción de seguros es inmediato en el momento de realizar la formalización de la póliza, ya que se descuenta automáticamente en la misma. La fórmula del convenio permite, asimismo, aumentar las cuantías de las ayudas forales, que pasan de 240.000 euros a una dotación total de 397.362 euros, así como llegar a un porcentaje mayor de subvención, hasta llegar al 40%.

«Este nuevo sistema elimina el desfase entre el pago del seguro y la percepción de la ayuda. Permite que la propia contratación de la póliza sea considerada solicitud de ayuda. No solo agiliza los procedimientos, sino que también reduce al mínimo la carga burocrática o administrativa para los ganaderos, ganaderas, viticultores y viticultoras», ha destacado la diputada de Agricultura, Noemí Aguirre (PNV).