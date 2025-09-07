El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los más pequeños disfrutan de paseos a caballo.

Los más pequeños disfrutan de paseos a caballo. Blanca Castillo

El agro alavés despide el verano en Angosto tras salvar una campaña «seca»

Miles de personas acudieron a la tradicional feria agroganadera en busca de productos del entorno, especialmente fresas, brócoli y talos

Ania Ibáñez

Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:07

El primer sector de Álava pudo sacar pecho un año más en la feria agroganadera de Angosto, que celebró este domingo su edición número 32 ... de nuevo en el entorno del santuario. Miles de personas se acercaron a disfrutar de la exposición de ganado equino, bovino y ovino, además de los variados puestos de venta de productos artesanales, así como los paseos a caballo o talleres creativos. A pesar de que la producción de verano ha estado marcada por las olas de calor y las altas temperaturas –ha sido una temporada «seca», en palabras de ganaderos y agricultores– el agro alavés sacó músculo y exhibió con orgullo lo mejor de sus establos y sus huertas.

