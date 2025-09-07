El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Afecciones al tráfico en Vitoria por el asfaltado de varias calles desde este lunes

Las obras se desarrollarán hasta el viernes 12 en la avenida de San Prudencio y el Paseo de Cervantes

Saioa Echeazarra

Domingo, 7 de septiembre 2025, 12:08

El Ayuntamiento de Vitoria continuará esta próxima semana con los trabajos de asfaltado de varias calles de la zona sur de la ciudad. En concreto, acometerá obras en la Avenida de San Prudencio y el Paseo de Cervantes. Las labores se desarrollarán entre este lunes 8 y el viernes 12 de septiembre, coincidiendo con la vuelta a clase de miles de estudiantes. Supondrán la renovación de aproximadamente 10.700 metros cuadrados de calzada, con un coste estimado de algo más de 500.000 euros.

En una fase anterior ya se ejecutaron los viales que rodean la Basílica de Armentia, priorizando el itinerario del transporte público. Ahora se avanza hacia el entorno de El Prado, completando la mejora de uno de los principales ejes viarios de la ciudad.

El Consistorio señala que durante la semana no se prevén afecciones al servicio de Tuvisa. Sí se verán afectados puntualmente la salida de emergencia del complejo deportivo Mendizorrotza y el vado del estadio del Deportivo Alavés, trabajos que se abordarán entre el miércoles y el jueves, en función del avance de la obra.

