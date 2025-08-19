Afecciones al tráfico en Jundiz y los accesos a Mercedes por el asfaltado de la rotonda de Las Arenas Entre el 26 y el 31 de agosto se deberá entrar y salir del polígono industrial por la A-1 y la N-102 y habrá modificaciones en las líneas de autobús

Iñigo Miñón Martes, 19 de agosto 2025, 16:08

El Ayuntamiento de Vitoria aprovecha las fechas estivales, con menor afluencia de personas y tráfico debido a las vacaciones de verano, para para realizar asfaltados en diferentes puntos de la ciudad. Este año se llevará a cabo en la rotonad de Las Arenas-Zurrupitieta, lo que provocará afecciones al tráfico y a Tuvisa del 26 al 31 de agosto. Una obra que afecta de lleno al polígono de Jundiz y a la fábrica de Mercedes.

Porque supondrá el corte total de la glorieta, lo que afectará a la entrada y salida del polígono industrial, que durante esos días deberán realizarse desde la A-1 y la N-102. Además supondrá modificaciones en las líneas 5b y 5c de Tuvisa, pero únicamente del día 27 a las 8:00h, hasta el 29. Se anularán las paradas de Avenida Los Huetos/Mercedes, LosHuetos/Azucarera, Los Huetos/Mayoristas, Lermandabidea/Lanzadera y Ariñez, por lo que las personas usuarias tendrán que utilizar los servicios de la línea L5A de Asteguieta o desplazarse a la parada de Paduleta/Mendigorritxu (Jorge Fernández).

En cuanto a los servicios a Júndiz (línea verde), desde Bremen/Dusseldorf irán directamente a Júndiz realizando el recorrido al revés, con la primera parada en Paduleta/Mendigorritxu, Paduleta/Uzbina, y así hasta Lermandabidea/Ortuoste. El servicio desde Júndiz (línea naranja) saldrá desde Lermandabidea/Ortuoste (parada con marquesina) en las horas marcadas en agosto (6:05, 7:05, 8:05, 13:35, 14:05, 15:05, 15:35, 17:35, 18:05, 19:05, 19:35 y 22:05) y seguirá el recorrido inverso por Lermandabidea/Zuazobidea, Lermandabidea/Jundiz, hasta Paduleta Mendigorritxu para ir directamente a Bremen 15.

A Mercedes, por su parte, se podrá acceder desde la calle Las Arenas que quedará en fondo de saco.

Otras zonas asfaltadas

Además de este asfaltado ya se está realizando el de la calle Honduras, hasta el día 22 de agosto, y del 25 al 29 se llevarán a cabo los de Gorbea y Micaela Portilla.O