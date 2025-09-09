La Aemet pone fecha al fin de la lluvia en Álava La Agencia Española de Meteorología anuncia una semana revuelta, pero para el sábado y el domingo la situación mejorará

Semana más propia del otoño que del verano. Tras un lunes nublado y lluvias débiles, la previsión meteorológica para esta semana en Álava es también poco halagüeña. Al menos hasta el viernes, ya que la Aemet pronostica que lloverá. Sin embargo, para el fin de semana se prevé una mejoría: volverá el sol y las temperaturas rozarán los 30 grados.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología, el territorio no se librará de la lluvia esta semana debido al paso de un frente atlántico que llega desde Galicia y dejará cielos nubosos y precipitaciones débiles en la cornisa cantábrica. No hay que confundir con la vaguada atlántica y la formación de un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo que está afectando al sudeste peninsular con tormentas y lluvias torrenciales. De hecho, hay activos varios avisos rojos y naranjas por precipitaciones intensas en zonas como Tarragona, Valencia y Baleares.

En Álava, las probabilidad de lluvias y chubascos será elevada y así se mantendrá hasta el jueves, cuando se prevén incluso más intensos. En lo que respecta al mercurio, las máximas volverán a crecer con valores cercanos a los 25 grados.

Máximas de 30 grados

El viernes será el día en el que, según el organismo estatal, remitan las precipitaciones. A partir de la segunda mitad de la jornada, se esperan claros y que vuelva a salir el sol.

Para el fin de semana, se espera un tiempo variable: el sábado arrancará nuboso y las temperaturas bajarán, pero al día siguiente, la situación mejorará. El organismo estatal pronostica para el domingo una jornada más veraniega, con nubes y sol y máximas de 30 grados. Eso sí, bajarán las mínimas, que podrían quedarse en 10 grados.