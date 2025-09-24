La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Álava La inestabilidad de estos días dará paso a una mejoría del tiempo en el territorio con temperaturas agradables y sin lluvia

La inestabilidad de estos días llegará a su fin con el popular veranillo de San Miguel. Aunque las mínimas seguirán frescas -por debajo de los 10 grados-, a partir de este jueves el tiempo mejorará en Álava. El cambio se notará. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica que no lloverá al menos hasta el domingo y las máximas se recuperarán con valores por encima de los 20 grados.

El llamado veranillo de San Miguel es en realidad una expresión popular que describe un episodio atmosférico que tiene lugar los últimos días de septiembre y primeros de octubre con temperaturas agradables y tiempo seco. Suele durar unos días. Pasado este periodo, regresan los valores térmicos más propios del otoño. No hay que confundirlo con el veranillo de San Martín, que tiene lugar en el mes de noviembre.

A diferencia de otros puntos de la península, donde el mercurio volverá a marcar máximas cercanas a los 35 grados, en el caso del territorio, el calor no apretará tanto. En los dos años anteriores, el veranillo de San Miguel provocó en realidad un 'veranazo'. Fue más intenso y duradero. Se registraron máximas cercanas a los 30 grados. En esta ocasión, según prevé el organismo estatal, el tiempo en la provincia será más apacible, pero las temperaturas estarán entre los 18 y 24.

➡️De lunes a miércoles ⛈️: ambiente fresco con chubascos en Baleares, extremo norte y sureste peninsular; algunos de fuerte intensidad y con tormenta.



Este miércoles, continuará el tiempo revuelto con chubascos y máximas de no más de 16 grados. Por la tarde, se espera que se abran claros, según indica el pronóstico de Euskalmet. Será el anticipo de lo que ocurra mañana. El jueves todavía podría llover, pero la probabilidad será mejor. Eso sí, predominará el viento de componente norte, por lo que la sensación será de fresco.

Entrada del ex-huracán Gabrielle por Galicia

El viernes la situación irá mejorando. En Vitoria, la Aemet anuncia máximas de 22 y cielos despejados. Sin embargo, las mínimas serán de 5 grados. Se esperan brumas y bancos de niebla durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Luego, el mercurio irá al alza. Una tendencia que se mantendrá el sábado. Se espera una situación estable en gran parte de la península. Subirán las mínimas y las máximas: en la capital alavesa, por ejemplo, se esperan hasta 24 grados, igual que en Valdegovía o Llodio. En la Rioja Alavesa llegarán a los 25.

Eso sí, aumentará la nubosidad. La Agencia Estatal de Meteorología advierte, aunque «con un margen de incertidumbre», que a partir del mediodía la aproximación del ex-huracán Gabrielle, ya convertido en borrasca, se deje sentir en el oeste de Galicia con cielos nubosos o muy nubosos, que se podrían extender por la cornisa cantábrica. De hecho, el domingo se espera una jornada más gris en el territorio y podría volver a llover.