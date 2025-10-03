El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Adif encarga por 7,9 millones el proyecto de la primera fase para integrar la alta velocidad en Vitoria

La empresa pública Ineco diseñará la ampliación de la estación de tren de la calle Dato, así como el acondicionamiento del corredor soterrado

Ander Carazo

Ander Carazo

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:41

Adif encarga por 7,9 millones de euros a la sociedad pública Ineco -dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la redacción del proyecto ... de construcción de la primera fase de las obras que integrarán la alta velocidad en Vitoria. Se trata del documento que marcará su diseño y organización. Y es que el objetivo es definir las actuaciones que sean necesarias para la ampliación y mejora de la estación existente en la calle Dato, así como el acondicionamiento del corredor de acceso para que sea compatible en el futuro con el soterramiento. Al utilizar esta fórmula con una empresa pública y evitar abrir un proceso de licitación, el Ministerio que dirige Óscar Puente defiende que se agilizarán los trámites y «se va a permitir adelantar la puesta en servicio de la línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-Donostia».

