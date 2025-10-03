Adif encarga por 7,9 millones el proyecto de la primera fase para integrar la alta velocidad en Vitoria

Adif encarga por 7,9 millones de euros a la sociedad pública Ineco -dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la redacción del proyecto ... de construcción de la primera fase de las obras que integrarán la alta velocidad en Vitoria. Se trata del documento que marcará su diseño y organización. Y es que el objetivo es definir las actuaciones que sean necesarias para la ampliación y mejora de la estación existente en la calle Dato, así como el acondicionamiento del corredor de acceso para que sea compatible en el futuro con el soterramiento. Al utilizar esta fórmula con una empresa pública y evitar abrir un proceso de licitación, el Ministerio que dirige Óscar Puente defiende que se agilizarán los trámites y «se va a permitir adelantar la puesta en servicio de la línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-Donostia».

Maider Etxebarria ha celebrado este anuncio, que responde al compromiso adquirido en junio por el Ministerio de Transportes y Adif. «Es un paso decisivo hacia la alta velocidad, un proyecto que transformará nuestra ciudad y nos ayudará a reforzar nuestro papel como punto estratégico de movilidad en Euskadi, además de facilitar y mejorar la vida de miles de personas usuarias», ha apostillado la alcaldesa. «La llegada de la alta velocidad será un impulso económico, social y urbanístico para Vitoria. Hoy damos un paso firme hacia ese futuro», ha apostillado la alcaldesa.

Ineco deberá definir los trabajos de obra civil, vía, electrificación, arquitectura e instalaciones de la estación, así como la integración urbanística necesarios para la adaptación de la actual estación a «los estándares de calidad que le corresponden por su volumen de viajeros e importancia en la red, resolviendo así las necesidades presentes, además de posibilitar la llegada de la alta velocidad en el corto plazo».

También se establecerán las actuaciones necesarias para la integración en superficie de la línea de alta velocidad a su paso por la ciudad con la conexión Madrid-Hendaia, la intermodal de Júndiz y el nudo de Arkaute, que sirve de conexión con la 'Y vasca' y el resto del país. El contrato también incluye fases de estudio de alternativas, anteproyecto y proyecto de construcción.

El documento que redacte Ineco incluirá las actuaciones de obra civil, arquitectura e integración urbana necesarias para la ampliación de la estación, así como la ampliación de la estación de Vitoria y la construcción del nuevo aparcamiento subterráneo. La estación de Dato se va a adecuar en dos niveles, entre los que se repartirán los servicios existentes y los nuevos, así como espacios comerciales.

Escaleras, ascensores y rampas mecánicas

Respecto a la playa de vías, se van a construir nuevos andenes con una marquesina de más de 500 metros de extensión, además de escaleras fijas y ascensores que contarán también con rampas mecánicas. Bajo las vías se prevé la construcción de un paso inferior -distinto al actual- con un vestíbulo de grandes dimensiones entre el Ensanche y el campus universitario.

En el ámbito ferroviario, se determinarán las actuaciones de la plataforma de vía, electrificación, y la construcción de cambiadores de ancho necesarios para la integración de los diferentes anchos de vía con la conexión hacia Burgos (entorno Júndiz) y Navarra (entorno de Zerio), donde el actual corredor consta únicamente de vías de ancho convencional. En esta fase inicial se contemplarán todas las actuaciones ferroviarias comprendidas desde la conexión en ancho mixto en la terminal logística de Júndiz, hasta el tramo de conexión con el Nudo de Arkaute, incluyendo la playa de vías y andenes de la estación de la capital alavesa.

Todos estos trabajos se realizarán manteniendo los servicios que actualmente se prestan por la línea convencional.