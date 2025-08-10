Activan la alerta naranja por temperaturas extremas hoy en Álava El aviso de Euskalmet se extenderá desde la 13.00 hasta las 20.00 horas y podrían alcanzarse los 38 grados

E. J. Domingo, 10 de agosto 2025, 00:15

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, mantendrá activada hoy la alerta naranja por «temperaturas altas extremas» en la zona de Álava central y el eje del Ebro. Es decir, principalmente en Vitoria y los municipios de la Llanada y Rioja Alavesa. El aviso, del que alertó ayer el departamento de Seguridad del Gobierno vasco, se extenderá en principio desde la 13.00 hasta las 20.00 horas.

Durante la jornada, las temperaturas podrían alcanzar en algunos puntos del territorio los 38 grados, aunque la capital alavesa amanecerá con mínimas de 14, lo que dará lugar a un día con fuertes contrastes térmicos.

Así las cosas, el Ayuntamiento de Vitoria también ha puesto en marcha la alerta naranja dentro del Plan de Calor municipal, que engloba a todos los departamentos.

Entre las recomendaciones que lanza el Consistorio establece «suspender o aplazar eventos deportivos», poner especial atención en personas vulnerables y aprovecharse de la red de refugios climáticos de la ciudad (polideportivos, centros cívicos, centros comerciales...).

Hasta el lunes

Ayer el territorio también se enfrentó a una alerta amarilla y en Rioja Alavesa los radares de Euskalmet ya detectaron lugares donde el mercurio se disparó hasta los 38 grados. En concreto, la máxima en Álava fueron 37,9 grados en Moreda.

En las primeras horas de mañana, lunes, el Ejecutivo autonómico también ha considerado necesario mantener la alerta naranja por «riesgo alto». Podrían volver a alcanzarse los 38 grados.