La niebla ha dificultado el tráfico en la A-1, en las inmediaciones de Lopidana. Igor Aizpuru

Un accidente entre cinco vehículos corta la A-1 en Lopidana

La colisión múltiple ha ocurrido poco antes de las ocho de la mañana, en las inmediaciones de la gasolinera

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Miércoles, 1 de octubre 2025, 08:55

Cinco vehículos han colisionado este miércoles en la A-1, a la altura de la localidad alavesa de Lopidana. El accidente se ha producido en el kilómetro 350 sentido Irún al filo de las ocho menos diez de la mañana. La careetera ha quedado cortada en esa dirección, informa el Departamento vasco de Seguridad.

El tráfico se está desviando por la vía lateral, aunque ya se están generando retenciones en ese punto de la red viaria alavesa.

Hasta el lugar del accidente se han trasladado los servicios de emergencia. Por el momento, se desconoce si esta colisión por alcance ha causado heridos.

En varias zonas del interior de Álava se han formado nieblas durante esta madrugada, que están dificultando la conducción. En algunos puntos del territorio pueden durar hasta el mediodía.

