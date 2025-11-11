El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Presentación del programa de actos de conmemoración del 50 aniversario del 3 de Marzo. Igor Martín

«Abrir una iglesia vacía no es un reconocimiento digno para las víctimas», aseguran desde la asociación del 3 de Marzo

Martxoak 3 reclama que el patronato del Memorial se reúna de nuevo para definir el contenido de este proyecto

B. Mallo

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:28

Comenta

La asociación de víctimas Martxoak 3 es una de las patas que componen el patronato del Memorial que recordará la tragedia de Vitoria y en ... su comparecencia de este martes para detallar los actos de conmemoración del 50 aniversario de la matanza se ha mostrado crítica. Ha denunciado la falta de avances en la puesta en marcha de ese espacio de recuerdo en la iglesia de San Francisco de Asís de Zaramaga.

