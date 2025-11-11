«Abrir una iglesia vacía no es un reconocimiento digno para las víctimas», aseguran desde la asociación del 3 de Marzo

La asociación de víctimas Martxoak 3 es una de las patas que componen el patronato del Memorial que recordará la tragedia de Vitoria y en ... su comparecencia de este martes para detallar los actos de conmemoración del 50 aniversario de la matanza se ha mostrado crítica. Ha denunciado la falta de avances en la puesta en marcha de ese espacio de recuerdo en la iglesia de San Francisco de Asís de Zaramaga.

Uno de los objetivos que se había marcado el Gobierno vasco era volver a abrir el templo para celebrar en su interior un acto el próximo 3 de marzo, pero desde la asociación considera que este gesto simbólico apenas tiene relevancia. «Abrir una iglesia vacía y totalmente desprovista de contenido en el 50 aniversario no nos parece un reconocimiento digno a las víctimas», ha denunciado su portavoz, Nerea Martínez Aranburuzabala.

Una vez más, la representante de la asociación ha reseñado la necesidad de comenzar a trabajar en profundidad en el contenido que se le va a dar al Memorial. Y es que, desde que se puso en marcha la idea hace cinco años, cada paso ha costado mucho tiempo. «Ya le hemos transmitido a las instituciones que nos gustaría que se avanzase realmente en la creación del Memorial. Hace cinco años se firmó un protocolo con las instituciones y no se ha dado ningún avance significativo», ha denunciado.

Tras la primera reunión del patronato a principios del pasado mes de junio, no se ha producido ningún movimiento más a pesar de que las partes se habían citado para encontrarse de nuevo en septiembre. Una situación de espera que disgusta a Martxoak 3. «En junio presentamos una propuesta formal sobre lo que para nosotras podrían ser los contenidos de este Memorial. Se acordó una nueva cita en septiembre para consensuar esos contenidos y dicha reunión todavía no se ha realizado», ha lamentado.