Abierta la inscripción para participar en las comisiones que organizan las actividades de los Bizan

'Construyamos Bizan a tu manera'. Bajo este lema se han abierto las inscripciones para personas mayores de 60 años para participar en las distintas ... comisiones de los 16 centros para mayores repartidos por Vitoria. Estas son el principal órgano de participación dentro de la red Bizan y son los encargados de proponer, decidir, diseñar, organizar y evaluar las distintas actividades que se realizan mensualmente, fuera de las clases anuales regladas por el Ayuntamiento. En total las comisiones organizan de media unas 250 actividades de todo tipo, como clases de baile, bingo o juegos de cartas.

En cada centro puede haber hasta ocho comisiones, divididas por diferentes áreas temáticas: audiovisuales, educativa, escénica, excursiones, lectura, recreativa, salud y social. El concejal de Políticas Sociales Lucho Royero ha explicado durante la presentación este martes que se puede participar «en más de una comisión de manera paralela hasta tres años consecutivos». Ha añadido que este organismo cuenta con «jornadas de encuentro, sesiones formativas y reuniones generales donde compartir sus experiencias» y que es «el motor de creación de Bizan».

El objetivo de estas comisiones es «ajustar la oferta de los centros a los gustos e intereses de las personas usuarias», ha añadido Royero antes de animar a las personas mayores de 60 años a participar. A la presentación ha acudido también Pilar Holgado, parte de las comisiones de Recreativa y Escénica del Bizan de Sansomendi, quien también ha animado a la ciudadanía a inscribirse, especialmente a las personas que «se encuentran solas y necesitan apoyo y compañía». «Muchos piensan que somos un grupo de viejos. No somos viejos, somos mayores», ha puntualizado la jubilada, quien se ha encargado de organizar jornadas de baile y bingo.

Miguel Blanco, de las mismas comisiones pero en el centro de Coronación, ha añadido que «es una cosa muy sencilla para la que no se necesita ningún master, carrera, ni oficio», añadiendo que los requisitos son «tener ideas y ganas de colaborar». Ha recalcado la «suerte» de los vitorianos por la red de centros Bizan y que «es muy importante aprovecharlos». Por su parte, Maritxu Gamboa, del centro de San Cristobal, ha descrito la experiencia de estar en una comisión como «enriquecedora para ti mismo». Ha relatado que lo pasó «muy mal» durante su primer año de jubilación y participar en este organismo le ha enseñado «muchas cosas».

Para poder inscribirse a las comisiones de actividades los interesados pueden apuntarse en cualquiera de los 16 centros Bizan o en la oficina Bizan info ubicada en el Parque de la Florida. Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de noviembre.