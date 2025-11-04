El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Bizan de El Pilar es uno de los 16 que forman la red de centros. Igor Martín

Abierta la inscripción para participar en las comisiones que organizan las actividades de los Bizan

El plazo para formar parte del organismo que define el programa está abierto hasta el 30 de noviembre

Ania Ibañez

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:41

'Construyamos Bizan a tu manera'. Bajo este lema se han abierto las inscripciones para personas mayores de 60 años para participar en las distintas ... comisiones de los 16 centros para mayores repartidos por Vitoria. Estas son el principal órgano de participación dentro de la red Bizan y son los encargados de proponer, decidir, diseñar, organizar y evaluar las distintas actividades que se realizan mensualmente, fuera de las clases anuales regladas por el Ayuntamiento. En total las comisiones organizan de media unas 250 actividades de todo tipo, como clases de baile, bingo o juegos de cartas.

