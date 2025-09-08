9.000 viajeros han utilizado ya el pago con tarjeta que estrenó Tuvisa en junio Es la opción elegida por el 14% de las personas que compra pase ordinario. La compañía confía en contar con 5 nuevos buses eléctricos para Navidad

Rosa Cancho Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:15

A todo el mundo le ha ocurrido. Se te ha agotado el saldo de la BAT o necesitas hacer un viaje puntual en bus y no llevas monedas suficientes para comprar un ticket. El conductor te dice que no puedes pagar con un billete de 20 o 50 euros porque no lleva cambios y te quedas sin poder subir. La ley de Murphy dice que además esa es la línea que debías coger para ir a la estación de autobuses a tiempo para salir a tus vacaciones con destino a Benidorm. Pues bien, desde junio, la flota de Tuvisa acepta pagos de billete ordinario con tarjeta de crédito, lo que ha supuesto todo un alivio para nada menos que 9.000 viajeros en tan poco espacio de tiempo.

Según los datos facilitados por la empresa pública de urbanos, entre el 27 de junio y el pasado 4 de septiembre casi un 14% de los billetes sencillos diurnos y nocturnos se ha abonado con la 'txartela' electrónica. A razón de razón de 1,40 euros de día y 1,85 por el Gautxori. En ese tiempo se han expedido un total de 65.832 tickets sencillos, más baratos con el bono BAT.

Pero además las nuevas canceladores cosecharon su mayor éxito en las fiestas de la Blanca. Esos días se pagaron con tarjeta electrónica nada menos que 2.097 viajes, lo que supone el 26% de todos los billetes ordinarios que se despacharon esos días.

La presidenta de Tuvisa, la peneuvista Izaskun Reyes, está satisfecha con la respuesta a una medida que era muy demandada. «Un modo de facilitar el uso de transporte público es habilitar el pago del billete con tarjeta bancaria y los datos indican que en poco tiempo esta fórmula se está extendiendo».

Modernidad en la flota

La concejala jeltzale agrega que la manera en la que ciudadanía ha respondido a este pequeño avance supone también un respaldo a la compañía para que «adopte soluciones más cómodas e innovadoras para usar el autobús».

Reyes recuerda en este sentido que hay más ejemplos de modernización. Y apunta a la puesta en marcha de la aplicación de móvil BUX que permite que los vecinos de los pueblos del municipio puedan comprar online el bono de transporte a la zona rural.

La presidenta de Tuvisa añade que «la modernización y la mejora de la comodidad van más allá de los sistemas de pago». Y anuncia en este contexto nuevas adquisiciones para Tuvisa. «Esperamos que para navidades aproximadamente se incorporen cinco nuevos autobuses eléctricos». Mientras que las unidades que se estrenaron a finales de 2024 fueron todas a una misma línea (la L4), en esta ocasión los nuevos urbanos se repartirán en diferentes trayectos.

La línea 4 que une Lakua con Mariturri (Zabalgana) cuenta con diez autobuses nuevos desde diciembre. Seis de estos vehículos 'cero emisiones' son articulados y miden 18 metros y otros cuatro son sencillos de 12 metros. Los grandes han costado 900.000 euros por unidad y los más pequeños 650.000 euros. El consejo de administración de Tuvisa adjudicó su compra tras un acuerdo del equipo de gobierno PSE-PNV con el PP.

