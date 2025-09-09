814.000 euros para restaurar la Torre-Palacio de los Guevara

Borja Mallo Martes, 9 de septiembre 2025, 18:25 Comenta Compartir

La Diputación de Álava invertirá 814.000 euros en la restauración de la Torre-Palacio de los Guevara, construida en torno al año 1300 en la localidad homónima, enclavada en el municipio de Barrundia. El reto es convertirla «en un espacio de referencia cultural y turística de nuestro territorio», según señala el diputado general, Ramiro González.

La institución alavesa, que es propietaria del inmueble, ha acordado adjudicar el contrato mixto de redacción del proyecto y ejecución a Teusa Técnicas de Restauración. Se contempla un plazo de un mes para el diseño y de siete meses para la ejecución de las obras que devolverán al «emblemático enclave» su valor como lugar de interés cultural y turístico con «visitas y actuaciones escénicas».

Este año, la inversión será de 366.571 euros, mientras que para 2026, cuando la actuación debe finiquitarse –en principio, para mayo– el montante ascenderá a 447.429. Toda esta restauración está enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que financia la Unión Europea–Next Generation EU y en el Plan Nacional Turístico Xacobeo, que impulsa la creación de nuevos espacios de interés vinculados al Camino de Santiago.

El palacio formó parte en su origen de un conjunto defensivo con cuatro torreones, aunque solo queda uno en pie junto a restos de otras estructuras, un arco y varios muros. En las guerras carlistas fue destruida gran parte y se restauró solo de forma parcial en 1964.