650 jóvenes alaveses llevan desde diciembre sin recibir las ayudas de emancipación

«¡Hola! ¿Hay alguna modificación respecto a este año? No estoy recibiendo el pago que corresponde a enero». «¡Hola! ¿Se sabe algo sobre el pago de la ayuda del mes de enero?» «¿Se cobrará esta semana la ayuda?» Preguntas como estas –publicadas en el grupo ... de jóvenes que el Gobierno vasco tiene en el portal en el que informa sobre sus subsidios para la emancipación– se acumulan a cuentagotas en la web del Gobierno vasco, en los teléfonos de la Dirección de Juventud y hasta en las redes sociales. Más de 4.500 personas –al menos 4.680 a datos de noviembre, de las que 657 son alavesas– llevan 43 días esperando a recibir la ayuda de 300 euros que el Ejecutivo debería haber abonado en el mes de enero.

Cuarenta días de espera en los que los jóvenes han tenido que adelantar de su bolsillo, sin apoyo público, los alquileres o las hipotecas de enero y de febrero sin haber percibido ni los subsidios ni de este mes ni del anterior. Cuarenta y tres jornadas sin noticias de las ayudas que Lakua anunció como programa estrella para reducir la edad media de emancipación en Euskadi desde los 30,2 años a los 29 a lo largo de este año.

A preguntas de este periódico, portavoces del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico replican que «el cierre de un presupuesto y la carga del nuevo de 2025 han impedido que se abonara el mes de enero de las ayudas de Emantzipa». «El abono del mes de enero se realizará junto al de febrero», detallan.

En la plataforma Gaz, que comunica al Ejecutivo con los jóvenes, sus técnicos responden lo mismo a quienes preguntan por esta cuestión. Ayer mismo concretaban «que se pagará este mes la cuota de enero, pero al no estar automatizados los pagos no tenemos una fecha concreta de la que informaros». «Lamentamos mucho las molestias que esta situación os pueda ocasionar», concluía otro mensaje de hace unos días.

«No tienes ninguna certeza»

Mientras, la realidad es que la situación complica el día a día de los perceptores. «Espero que paguen pronto, porque a saber cómo llego a final de mes», lamenta Verónica Alarcia. Esta guipuzcoana de 28 años lleva una década en la capital alavesa, donde vive en un piso de Ariznabarra junto a su pareja. Está preparándose las oposiciones para ser ertzaina y «tira» con el paro, que no lo recibe hasta el día 10. Pero no cobrar la ayuda le ha dejado sin 300 euros mensuales que, en su caso, hacen falta «porque la cosa está como está». «Y eso que tuvimos suerte con el piso, porque el que ha encontrado una amiga mía le cuesta 850 euros al mes», agrega.

En una situación parecida está Irati López. Esta vitoriana de 26 años vive sola en Bilbao, donde estudia un posgrado, y confirma que lleva dos meses sin cobrar la ayuda. «No las están pagando. Supongo que será por el tema de los presupuestos, pero es un agobio», lamenta. En una situación parecida está otro joven vitoriano que prefiere no dar su nombre porque «no quiero que mi casero sepa que estoy recibiendo la ayuda», pero que no deja sus quejas sólo en los atrasos de este mes. «Es que antes ya eran muy irregulares para pagar. Un mes te abonaban el Emantzipa el día 10, otro el día 27; no tienes ninguna certeza sobre cuándo vas a cobrar. Y ahora es que directamente no sabes ni si vas a cobrar», comenta.

Los atrasos llegan en un momento de impás para las ayudas de emancipación. En un informe remitido al Parlamento vasco a petición del PP, la consejera Nerea Melgosa detalló que se haría una «evaluación» del programa una vez se completase su primera convocatoria, es decir ahora. En paralelo se trabaja en la segunda edición de los subsidios, para los que todavía no hay fecha de publicación, aunque todo apunta a finales de este trimestre. Las cuotas de Emantzipa cubren tanto a jóvenes que tienen un alquiler como a quienes han comprado una vivienda. Para optar a este programa hay que tener entre 25 y 29 años (ambas edades incluidas) y llevar un año empadronado en un municipio de Euskadi. Según Juventud, el Gobierno ha recibido un total de 8.284 solicitudes para recibir la ayuda, 1.262 de ellas en Álava.