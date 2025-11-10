313 mayores esperan plaza para viviendas y centros de día municipales en Vitoria

El progresivo envejecimiento de la población vitoriana está suponiendo un verdadero quebradero de cabeza para las administraciones, que no están siendo capaces de disponer al ... mismo ritmo de los recursos suficientes para la correcta atención de los mayores, pese a que poco a poco están ampliando esa red. Lo reflejan las cifras que se acumulan en las listas de espera, a las que ha tenido acceso este periódico, de los diferentes centros gestionados por el Ayuntamiento de Vitoria que se dirigen a buena parte de este sector de avanzada edad.

Y es que según el reparto de competencias entre la Diputación y el Consistorio, a este último le corresponde asistir a las personas de más de 65 años con grados de dependencia 0 o 1. Es decir, lo suficientemente autónomos como para acudir a un centro de día (ahora conocidos como LAR) o residir en apartamentos tutelados y viviendas comunitarias municipales. Pues bien, en la actualidad hasta 313 mayores esperan una plaza en cualquiera de esos recursos que, en total, tienen capacidad para 529 ciudadanos.

El caso es que al comparar los datos que maneja en este momento el departamento de Políticas Sociales con los de hace meses lo que se observa es que la demanda no deja de crecer. Desde marzo, cerca de medio centenar de personas se han sumado a estas colas y si se echa la vista atrás hasta enero de 2024 aún se ve más claro cómo las listas han engrosado sin cesar, hasta un 50% más. Entonces, 208 mayores aguardaban para acceder a cualquier de estos espacios.

Próxima apertura, en Zaramaga

Hoy el grueso lo integran los demandantes de viviendas comunitarias, aunque la mayoría de ellos no se encuentran desprovistos del paraguas público social y muchos reciben subvenciones. En concreto, 121 (de 215) perciben la Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS), una ayuda temporal para contribuir al pago de servicios privados cuando no hay plazas públicas disponibles.

Al margen de ese tipo de viviendas, el Ayuntamiento tiene su red de apartamentos tutelados, con un total de 218 plazas, para las que a finales de octubre esperaban 31 personas, según un informe reciente del área que dirige el edil Lucho Royero (PNV).

También hay demanda no resuelta para 67 personas en los servicios de atención diurna (LAR). Vitoria cuenta con 5 de estos equipamientos abiertos de lunes a viernes y habilita plazas en tres de ellos para fines de semana y respiro, pero estos últimos ahora mismo no tienen ocupación porque no hay solicitudes. Para rebajar esa lista, el equipo de Royero prevé abrir un nuevo centro de día en Zaramaga con 60 plazas en dos turnos que entrará en funcionamiento en febrero de 2026 cuando esté equipado.