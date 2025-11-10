El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Entrada al CIAM San Prudencio, donde hay viviendas comunitarias y atención diurna, entre otros servicios. Igor Martín

313 mayores esperan plaza para viviendas y centros de día municipales en Vitoria

La demanda aumenta sin parar en estos recursos con capacidad para 529 personas y desde enero de 2024 hay un 50% más de vitorianos en espera

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

El progresivo envejecimiento de la población vitoriana está suponiendo un verdadero quebradero de cabeza para las administraciones, que no están siendo capaces de disponer al ... mismo ritmo de los recursos suficientes para la correcta atención de los mayores, pese a que poco a poco están ampliando esa red. Lo reflejan las cifras que se acumulan en las listas de espera, a las que ha tenido acceso este periódico, de los diferentes centros gestionados por el Ayuntamiento de Vitoria que se dirigen a buena parte de este sector de avanzada edad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Veinte multirreincidentes están inscritos en el padrón social de Vitoria
  2. 2

    30 niños esperan una familia en Álava
  3. 3

    Condecoran a un mando de la Policía de Bilbao que faltó al respeto a ertzainas
  4. 4

    La reforma de la plaza General Loma se atasca en los juzgados
  5. 5

    Euskadi ante la multirreincidencia: ¿Por qué sigue en libertad un ladrón tras 10 robos?
  6. 6

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda
  7. 7

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda
  8. 8

    «Mi familia es atea y me bauticé a los 17. Mis padres creían que era algo pasajero»
  9. 9 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  10. 10 Cambio del tiempo en Álava: de 0 grados y nieblas espesas a una semana soleada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 313 mayores esperan plaza para viviendas y centros de día municipales en Vitoria

313 mayores esperan plaza para viviendas y centros de día municipales en Vitoria