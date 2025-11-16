Más de 3.000 hogares en Álava siguen sin internet ultrarrápido

Realizar una operación bancaria, consultar una cita médica o remitir una facturación, todo ello online. En algunos domicilios alaveses hacer estos sencillos trámites resulta muy ... lento o engorroso por carecer de una infraestructura de internet de alta calidad. Se trata de áreas sin fibra óptica o situadas en zonas aisladas que carecen de una red con velocidad suficiente de descarga y subida de datos.

En Álava, pese a los avances en el despliegue de la digitalización y la expansión del internet ultrarrápido, las estadísticas contabilizan en más de tres mil los hogares que se encuentran en esta situación. En concreto, son 3.319 domicilios los que no cuentan con internet de altas prestaciones. Se trata de emplazamientos que carecen de una conexión fija de al menos 100 megabits por segundo (Mbps), de acuerdo con los datos del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública recogidos en un informe de la compañía de telecomunicaciones Serenae.

98,5 % es la cobertura media del despliegue de la fibra óptica en la provincia, según datos correspondientes a este año del departamento de Equilibrio Territorial de la Diputación foral de Álava.

Entre los municipios más importantes del territorio con un mayor número de viviendas que aún carecen de esa cobertura mínima figuran Amurrio (Aiaraldea) y Oion (Rioja Alavesa), ambos con alrededor del 6%, según el estudio. El porcentaje se eleva en Aramaio (14%) o Iruña de Oca (12%). En otras poblaciones esa brecha se ha reducido casi al mínimo, como en Llodio (1,5%), Salvatierra (2%) o Campezo (5%).

En diversos ayuntamientos coinciden en que las zonas afectadas se ubican en enclaves agrícolas, apartados, situados en altos o con difícil acceso. En otros pueblos apuntan a problemas distintos. «Hay vecinos que todavía no tienen fibra. Aquí tenemos tres operadoras que la instalan, pero las compañías no se la ponen, les dicen que no quieren», se queja José Manuel Villabuena, alcalde de Oion. Por ello hay casas que tienen que conformarse con una conexión más lenta. Ocurre en «algunas zonas». Si bien, la conectividad de este municipio riojanoalavés «se ha mejorado mucho» en los últimos años, precisa el regidor.

En Laguardia, «costó, pero ya conseguimos meter la fibra dentro de la muralla y la tenemos en todo el pueblo, salvo en zonas apartadas», apunta su primer edil, Raúl García. Las compañías telefónicas hacen la instalación «en cualquier zona» menos en áreas rurales aisladas o sitios a los que es más complejo llegar, agrega el responsable. Otros vecinos alaveses que sufren dificultades para conectarse residen en puntos alejados como Mioma, en Añana, donde llevan tiempo protestando por la falta de cobertura móvil o de fibra óptica.

A pesar de estos datos, la cobertura media de despliegue de la fibra óptica en Álava es del 98,5%, según datos de este 2025 del Departamento de Equilibrio Territorial de la Diputación alavesa. En los últimos cursos, recuerda la Administración foral, se han lanzado diferentes programas de ayudas para expandir la infraestructura. Este ejercicio estaban en vigor tres convocatorias del Ministerio (programa ÚNICO Banda ancha) que cubren «la totalidad de zonas donde no existen ni están planificadas redes de banda ancha ultrarrápida» de Álava, y cuyo plazo de finalización estaba previsto entre el pasado junio y finales de este año.

Paralelamente está activo otro plan nacional (ÚNICO Demanda Rural) destinado a aquellas zonas rurales remotas, dispersas y de baja densidad de población que posibilita acceder a la conectividad mínima de 100 Mbps. Esta convocatoria, financiada con fondos europeos, «permite ofrecer internet rápido en zonas rurales mediante tecnología satelital», indican desde Serenae, que participa en la extensión de la infraestructura en colaboración con Hispasat. En Álava, municipios como Zigoitia y Lagrán suman un alto número de activaciones en la adopción de tecnología satelital, mientras Oion o Lanciego, por contra, concentran el mayor número de viviendas en zonas blancas, analiza la firma.

«Sufro cortes a diario»

La falta de conectividad de calidad afecta también a Vitoria, donde unos 300 hogares y establecimientos del Casco Viejo siguen sin conexión veloz tras el apagón del ADSL. El contratiempo reside en que instalar estas redes no resulta atractivo para las empresas. El Ayuntamiento lanzó un primer contrato por 150.000 euros que quedó desierto, por lo que prevé lanzar otro, recuerdan desde el Departamento de Espacio Público y Barrios.

Esto dificulta el día a día a vecinos y comercios. «Tengo router 5G, pero sufro cortes de forma diaria, no es una conexión de buena calidad. Llevamos varios años así», protesta Iñigo de Marcos, de la tienda Txik Txak de la calle Diputación. Censura que «llevamos tres años así». «No se puede permitir que miles de hogares y empresas de Álava se queden sin acceso a servicios básicos como la educación y sanidad online o el teletrabajo. La conectividad no debería depender del código postal», ahonda Rodrigo Ladrón de Guevara, CEO de Serenae.