Tareas de despliegue de fibra óptica en el Casco Viejo de Vitoria, con unos 300 vecinos y comercios que aún no disponen de ella. rafa gutiérrez

Más de 3.000 hogares en Álava siguen sin internet ultrarrápido

Carecen de fibra óptica o velocidad en áreas como Rioja Alavesa o Añana. «Los operadores no quieren instalarla en ciertas zonas», protestan

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:09

Realizar una operación bancaria, consultar una cita médica o remitir una facturación, todo ello online. En algunos domicilios alaveses hacer estos sencillos trámites resulta muy ... lento o engorroso por carecer de una infraestructura de internet de alta calidad. Se trata de áreas sin fibra óptica o situadas en zonas aisladas que carecen de una red con velocidad suficiente de descarga y subida de datos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

