Una veintena de malienses conviven en los soportales de Salburua. Igor Martín

Más de 250 refugiados malienses han sido atendidos en Vitoria desde julio

Se asiste a una treintena a la semana en la capital alavesa. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha tratado con 548 solicitantes de asilo en Euskadi

Jon Casanova

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:44

Vitoria se ha convertido en el principal punto de acogida de las personas refugiadas procedentes de Malí en Euskadi. Desde el 1 de julio, la ... Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) Euskadi ha atendido a 548 solicitantes de asilo malienses, de los cuales 257 han pasado por la oficina alavesa, lo que representa el 46,89 % del total. En apenas cuatro meses, la capital vasca se ha consolidado como el epicentro de la atención a esta comunidad.

