2.200 mutualistas de Muface en Álava tienen desde hoy acceso a la receta electrónica

2.200 mutualistas de Muface en Álava cuentan desde este martes con la opción de retirar los medicamentos de su farmacia haciendo uso de la ... receta electrónica, un sistema similar al que emplea Osakidetza. Hasta ahora, los beneficiarios de opción concertada de la mutualidad de funcionarios funcionaban con recetas en papel. Con el cambio ganarán en comodidad.

El nuevo sistema entra en funcionamiento hoy en todo el País Vasco, donde hay más de 15.000 mutualistas. Euskadi se suma así a la puesta en marcha en otras comunidades como Madrid, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Extremadura, Islas Balears, La Rioja, Murcia, Navarra, Ceuta, Melilla, Castilla-La Mancha y Galicia.

La directora provincial de Muface en Álava, María Blanca Murga, ha expresado su deseo de que la receta electrónica concertada se extienda rápidamente «y pueda beneficiar a todos los mutualistas, especialmente a ese 58% de jubilados que conforman el colectivo adscrito a sanidad concertada en la provincia». Se evitarán desplazamientos a las consultas (las entidades concertadas son Adeslas y Asisa) y a la farmacia ya que se podrán obtener los visados sin burocracia.

En opinión de la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava, Milagros López de Ocárriz, «este avance mejora el acceso de los pacientes a sus tratamiento, aportando mayor comodidad, agilidad en la prestación farmacéutica y una gestión más eficiente del sistema». Pero, sobre todo, ha destacado que la receta electrónica «refuerza la seguridad en el uso de los medicamentos».

Un avance en seguridad y trazabilidad

Según el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Álava, Kepa Urigoitia, esta novedad «supone un avance en materia de seguridad, trazabilidad y sostenibilidad. Al tiempo que simplifica y mejora las condiciones de acceso al sistema, lo que favorece la atención al paciente».

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Álava, Mar Dabán, ha destacado que «todo avance de los servicos públicos tienen un elevado valor añadido en términos sociales» y el director de Farmacia del Departamento de Salud del Gobierno vasco, Iñaki Betolaza, ha subrayado que «supone un salto cualitativo en la seguridad en el uso adecuado de los medicamentos».

La primera dispensación de medicamentos se ha realizado este martes en la farmacia Pedro Rivero de la calle Nieves Cano en Vitoria. «La experiencia es muy positiva, la verdad es que es mucho más cómodo no tener que estar dependiendo del talonario que muchas veces se te olvida cuando vas al médico. De esta manera ganamos en comodidad», ha compartido la usuaria Mercedes Fernández.