El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Primera dispensación este martes con receta electrónica en la farmacia Pedro Rivero de Vitoria.

2.200 mutualistas de Muface en Álava tienen desde hoy acceso a la receta electrónica

Este avance aportará «mayor comodidad, agilidad en la prestación farmacéutica y una gestión más eficiente del sistema»

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:52

Comenta

2.200 mutualistas de Muface en Álava cuentan desde este martes con la opción de retirar los medicamentos de su farmacia haciendo uso de la ... receta electrónica, un sistema similar al que emplea Osakidetza. Hasta ahora, los beneficiarios de opción concertada de la mutualidad de funcionarios funcionaban con recetas en papel. Con el cambio ganarán en comodidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desconocidos entran a robar en un chalé en un pueblo de Álava con los dueños en el interior
  2. 2 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  3. 3

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  4. 4 Iñaki Urdangarin concede su primera entrevista en televisión tras su salida de la cárcel
  5. 5 La Aemet anuncia la llegada de fuertes lluvias y tormentas: estas serán las zonas afectadas
  6. 6

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  7. 7

    Europa alerta de que una mutación en la gripe adelanta «inusualmente» su circulación
  8. 8

    El Ayuntamiento de Vitoria dijo hace año y medio que el Alavés debía borrar a Iraultza de los murales de Mendizorroza
  9. 9 Los jubilados que cobrarían 3.355 euros al mes con la nueva subida de las pensiones para 2026
  10. 10

    La junta de Nanclares elige a un presidente que revocará la prórroga de la cantera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 2.200 mutualistas de Muface en Álava tienen desde hoy acceso a la receta electrónica

2.200 mutualistas de Muface en Álava tienen desde hoy acceso a la receta electrónica