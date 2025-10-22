«En 2025 todavía hay personas que sienten nostalgia por ETA»

David González Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:07 | Actualizado 13:28h. Comenta Compartir

Tal día como hoy, hace 25 años, el funcionario de prisiones Máximo Casado, residente de la calle Beato Tomás de Zumarraga, murió al estallar la bomba lapa adosada en su coche particular al arrancarlo en el garaje de su casa. El comando Ttotto de ETA le había 'seleccionado' como víctima gracias a la información que les pasó un vecino de la víctima, llamado Zigor Bravo, y otro colaborador de la banda, Juan Carlos Subijana. Los autores materiales fueron Ignacio Guridi, Asier Arzalluz y Aitor Aguirrebarrena por orden de Francisco Javier García Gaztelu, Txapote. Un año después, el Ayuntamiento de Vitoria le recordó con la inauguración de un monolito en los jardines traseros de su bloque, que llevan su nombre desde entonces.

Esta mañana de miércoles, a las 11.30 horas y un cuarto de siglo después del último atentado mortal de la derrotada banda terrorista en Vitoria, una nutrida representación institucional, con concejales de EH Bildu incluidos, ha recordado la figura de este funcionario. Contaba 44 años y tan integrado estaba que hasta estudiaba euskera. El acto ha servido además para inaugurar el viejo monolito, cuya placa había quedado borrada por el paso del tiempo, como ya alertó este periódico hace unas semanas.

Ampliar Placa en memoria de la última víctima de ETA en Vitoria. J. Andrade

La alcaldesa, Maider Etxebarria, ha señalado al término del sencillo acto que «en un día que es muy importante a nivel personal también tengo un compromiso como alcaldesa con la memoria. Hoy es un día de justicia, de recuperación, de restauración democrática». Ha recordado asimismo el deterioro extremo de la placa original. «Hace 21 años (en realidad, 24) se colocó un monolito y no sé si por la desidia, la dejadez o el paso del tiempo hasta la inscripción se había borrado. Hace dos años alcancé este compromiso y dos años después, dicho y hecho».

Tras otro reportaje de este periódico, el Ayuntamiento de Vitoria convirtió la renovación de las placas de las víctimas de ETA en una prioridad. «Es un compromiso que tenemos, es importante para con la justicia reemplazar todas aquellas placas y ya sólo queda la de Los Herrán por motivos obvios (la reforma integral de la calle)», ha proclamado Etxebarria.

«Víctimas agraviadas»

En este contexto, la regidora ha insistido en que homenajes de este tipo son «más importantes que nunca porque en 2025 todavía hay personas que sienten nostalgia por ETA, muchas veces intentando justificar a ETA, intentando que el paso del tiempo olvide lo que hay que respetar a las víctimas».

Ha reconocido que «muchas veces las víctimas se han sentido muy agraviadas y por ellos, por las asociaciones, seguiremos trabajando por este tipo de acciones que sirva para recordar lo que aquí pasó y nunca tuvo que pasar». Pese a este deseo, la viuda de Máximo Casado ha declinado asistir al homenaje. Abandonó Vitoria a los pocos días del atentado tras sentirse desamparada por las instituciones vascas y por la sociedad alavesa. Reside desde entonces en un pueblo de León.