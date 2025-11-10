Más de 2.000 alumnos alaveses participarán este curso en el programa 'El teatro llega a la escuela'

El programa 'El teatro llega a la escuela' impulsado por la Diputación Foral de Álava y gestionado actualmente por Paraíso Púlsar celebra este 2025 su ... 40 aniversario como una de las iniciativas culturales y educativas más longevas del territorio. Durante estas cuatro décadas 239.000 alumnos y 15.800 docentes han participado en esta propuesta que combina el arte con la pedagogía. Su objetivo es la alfabetización cultural así como la democratización del acceso a las artes escénicas.

En este año de celebración, el ciclo presenta dos nuevas producciones de las que disfrutarán más de 2.000 menores alaveses de medio centenar de colegios. En total se llevarán a cabo una treintena de funciones en Vitoria, Oion, Amurrio, Alegría y Agurain, algunas en los teatros de esas localidades y otras en las propias escuelas.

Los alumnos de Educación Infantil disfrutarán de 'Nomadak', una obra de Teatro Paraíso poética y sin palabras que invita a explorar el mundo a través del juego, la curiosidad y la transformación poética de los materiales. Saka y Tamán son dos mujeres nómadas que en su deriva por el mundo llegan a un emplazamiento extraño, desorganizado y caótico, lleno de sorpresas. Allí encuentran un enorme huevo al que cuidarán amorosamente. Las funciones se realizarán entre febrero y marzo de 2026.

En el caso del primer ciclo de Educación Primaria, la pieza escogida ha sido 'Elefante txikia' de la compañía italiana La Baracca, un espectáculo con más de treinta años de trayectoria que ha dado la vuelta al mundo y que para esta ocasión se ha adaptado al euskera. Recupera el clásico cuento de Kipling para hablar del descubrimiento, la diversidad y el poder de la imaginación. Las funciones se realizarán este mes de noviembre.

Un programa «más vivo que nunca»

Más allá de asistir a los espectáculos, los alumnos trabajan las obras antes y después de ir al teatro para reflexionar sobre ellas y sacarle el máximo partido a la experiencia. Para ello se realizan sesiones previas con los docentes.

Cuarenta años después de su puesta en funcionamiento el programa «sigue siendo un punto de encuentro entre cultura y educación, entre artistas y profesorado, entre el escenario y el aula», han coincidido la diputada de Cultura, Ana del Val, e Irene Intxausti, responsable de 'El Teatro llega a la Escuela'. «Está más vivo que nunca, manteniendo su esencia y renovándose en cada generación», ha celebrado del Val, que ha destacado que cuando el teatro llega a la escuela «transforma la manera de mirar el mundo pero también de imaginar y de sentir».