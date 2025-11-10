El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El espectáculo 'Nomadak' de Teatro Paraíso es uno de los que se representará este curso.

Más de 2.000 alumnos alaveses participarán este curso en el programa 'El teatro llega a la escuela'

La iniciativa impulsada por la Diputación cumple 40 años y estrenará las obras 'Nomadak' y 'Elefante txikia' en Vitoria, Oion, Amurrio, Alegría y Agurain

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:58

Comenta

El programa 'El teatro llega a la escuela' impulsado por la Diputación Foral de Álava y gestionado actualmente por Paraíso Púlsar celebra este 2025 su ... 40 aniversario como una de las iniciativas culturales y educativas más longevas del territorio. Durante estas cuatro décadas 239.000 alumnos y 15.800 docentes han participado en esta propuesta que combina el arte con la pedagogía. Su objetivo es la alfabetización cultural así como la democratización del acceso a las artes escénicas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destapan una red que se lucró con padrones falsos en 20 pisos de Vitoria
  2. 2

    Destapan una red que se lucró con padrones falsos en 20 pisos de Vitoria
  3. 3

    30 niños esperan una familia en Álava
  4. 4

    Veinte multirreincidentes están inscritos en el padrón social de Vitoria
  5. 5

    Todos los móviles en Álava recibirán este jueves un mensaje de alerta
  6. 6 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  7. 7 Cambio del tiempo en Álava: de niebla a sol y viento
  8. 8

    La dura presión sindical acentúa la brecha entre el sector público y el privado en Euskadi
  9. 9 Detenidos tres hombres por secuestrar y violar a una mujer durante siete días en Alicante
  10. 10

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Más de 2.000 alumnos alaveses participarán este curso en el programa 'El teatro llega a la escuela'

Más de 2.000 alumnos alaveses participarán este curso en el programa &#039;El teatro llega a la escuela&#039;