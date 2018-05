El E3 2018 de Nintendo: fecha, hora, juegos y predicciones Super Smash Bros. es uno de los títulos más esperados para Nintendo Switch / Nintendo La gran feria del videojuego tendrá lugar del 12 al 14 de junio en Los Ángeles JOSÉ CARLOS CASTILLO Lunes, 28 mayo 2018, 15:47

La Electronic Entertainment Expo (E3 para los amigos) tendrá lugar del 12 al 14 de junio en el Convention Center de Los Ángeles. Antes, las principales editoras del ocio electrónico tratarán de sorprendernos con sus proyectos en curso, anunciados bajo el formato de conferencias de prensa o al estilo Nintendo, con una retransmisión.

Los de Kioto nos emplazan al martes 12 de junio, a las 18:00 horas peninsulares. Será entonces cuando nuestro fontanero favorito, Samus, Pikachu y compañía protagonicen nuevos e impactantes tráilers.

Super Smash Bros.

La irrupción del brawler en Nintendo Switch era una de las noticias más esperadas por los incondicionales de la multinacional japonesa, materializada durante el pasado Nintendo Direct. Dicha entrega podría convertirse en uno de los juegos más destacados de la feria… a no ser que topemos con una conversión ampliada, al estilo de Mario Kart 8 Deluxe.

Bayonetta 3

La buena acogida de Bayonetta y Bayonetta 2 en la consola híbrida revalida una tercera iteración. Aunque la actriz que pone voz a la bruja (Hellena Taylor) reveló que el proyecto se encuentra en fase temprana de desarrollo, confiamos en unas pinceladas sobre narrativa o mecánicas (cuando no un primer gameplay).

Metroid Prime 4

Con el dulzor de Metroid: Samus Returns aún en los labios, el retorno de la serie subjetiva se antoja otra de las buenas nuevas en el catálogo de Switch. Como con lo próximo de Platinum Games, su desarrollo se encuentra en ciernes, sin Retro Studios de por medio. Confiamos aún así en la buena mano de Bandai Namco, responsables del propio Super Smash Bros. for Wii U y Pokkén Tournament.

También se rumorea un Ridge Racer inédito y exclusivo.

Splatoon 2

Nada nuevo bajo el sol: Splatoon 2 se concibió como un título a largo plazo, que recibiese contenido durante los meses venideros a su lanzamiento. De hecho, el último Nintendo Direct albergó el anuncio de una campaña individual inédita (Octo Expansion), de la que deberíamos saber más durante la cita cumbre del ocio electrónico.

Para empezar, Nintendo ha anunciado el ''Campeonato Mundial de Splatoon 2'', a disputarse los días 11 y 12 de junio.

Fire Emblem

Tras el lanzamiento de Fire Emblem Warriors, los seguidores de la franquicia táctica aguardan novedades sobre la nueva entrega para Nintendo Switch, con lanzamiento previsto en 2018 pese a la falta de nomenclatura. El último capítulo para consolas domésticas fue Fire Emblem: Radiant Dawn, lanzado en Wii allá por 2008.

Mario Kart Tour

Los juegos para smartphone deberían tener su hueco en el line-up de Nintendo este E3, máxime tras el anuncio del pasado febrero: «¡Prepárate para acelerar hasta la línea de meta! Una nueva aplicación móvil está en desarrollo: ¡Mario Kart Tour!». Su lanzamiento está previsto antes del próximo año fiscal, lo que abarca hasta el 31 de marzo de 2019.

Pokémon

Tras quince millones de Nintendo Switch vendidas en todo el mundo, es el momento perfecto para concretar el lanzamiento de su exclusiva más codiciada: la traslación de Pokémon a sobremesa, como una «entrega tradicional de combate y adiestramiento» (palabras de Fils-Aime). Referido comúnmente como ''Pokémon RPG'', The Pokémon Company tiene entre manos todo un superventas.

Yoshi

El dinosaurio verde vuelve a protagonizar un plataformas relajado y preciosista, basado en los cambios de perspectiva y con un estilo visual a imitación del cartón. Ya hay quien ha trazado paralelismos con Labo, la línea de juguetes interactivos de Nintendo, por lo que podrían anunciarse nuevos e imaginativos bundles.

Mario Party 11

El lanzamiento de Mario Party: The Top 100 para 3DS conmemoró el décimo aniversario de una de las franquicias Nintendo más prolíficas. Si bien la entrega para Wii U no terminó de convencer, Switch alberga las cualidades necesarias para una «fiesta» irrepetible: juego en cualquier parte, cooperativo de serie, giroscopios, panel táctil, cámara infrarroja, vibración HD, sensor NFC…

Wario Ware es otra posibilidad a considerar, dado el recopilatorio portátil (Wario Ware Gold) previsto para verano.

Pikmin 4

Numerosas las ocasiones en que Shigeru Miyamoto ha referido a la cuarta entrega de Pikmin, título que se dijo «cercano a su compleción» allá por 2015. Obviamente, las paupérrimas ventas de Wii U postergaron su lanzamiento, siendo probable su traslación a la consola híbrida. Tal vez comandemos escuadrones Pikmin mucho antes de lo que pensamos…

Animal Crossing

Pocket Camp se ha convertido en el mayor éxito de Nintendo para dispositivos móviles, pero muchos seguimos clamando por una entrega doméstica, con gráficos en alta definición y aprovechamiento del componente social de que hace gala Switch. Como posible indicativo, el sitio web de la saga se encuentra de reformas.

Conversiones a mansalva

Los anuncios de Tropical Freeze, Hyrule Warriors y Captain Toad: Treasure Tracker para Nintendo Switch ratifican que Nintendo quiere rentabilizar sus desarrollos para Wii U. Esto hace inevitable relanzamientos vitaminados como el de Super Mario Maker, Super Mario 3D World o el siempre comentado The Wonderful 101.

Esperad también conversiones por parte de las editoras externas, con GTA V como sueño húmedo de muchos.

Y puestos a reciclar, Aonuma ha comentado en más de una ocasión que le encantaría una remasterización de The Legend of Zelda: Skyward Sword. De hecho, se vinculó a Grezzo (Ocarina of Time 3D, Majora's Mask 3D) el pasado noviembre.

Retro Studios

Habiéndose descartado que Retro Studios se encargue del próximo Metroid Prime y con Tropical Freeze en el horizonte, todo apunta a que el estudio tejano se haya inmerso en una nueva propiedad intelectual. Por lo pronto, un perfil profesional habla de ''narrativa no lineal''. ¿Saldremos de dudas en junio?

Virtual Console

La Consola Virtual de Nintendo reniega de Switch y, si tenemos que apostar, continuará haciéndolo. Sirvan de indicativo los rumores sobre una Nintendo 64 Classic Mini (tras las miniaturas de NES y Super Nintendo) y el relanzamiento de Luigi's Mansion para Nintendo 3DS. Con todo, la posibilidad de disfrutar Super Mario Sunshine con sendos Joy-Con es demasiado atractiva como para descartarla de pleno.