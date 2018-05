E3 2018: Fecha, horario de conferencias y retransmisiones en directo Los Angeles Convention Center La gran feria del videojuego tendrá lugar del 12 al 14 de junio en el Convention Center de Los Ángeles JOSÉ CARLOS CASTILLO Jueves, 24 mayo 2018, 13:18

La Electronic Entertainment Expo, feria por excelencia del ocio electrónico, celebrará su próxima edición del 12 al 14 de junio en California. Las principales editoras volverán a darse cita para exhibir sus novedades de hardware y software, algunas con lanzamiento previsto este año.

Dichos anuncios se concentrarán en las conferencias precedentes a la feria, a manos de Microsoft, Electronic Arts, Bethesda, Ubisoft, Nintendo y Sony. Detallamos a continuación la fecha y hora de cada retransmisión.

Electronic Arts

Un año más, Electronic Arts se desvincula del E3. Opta sin embargo por un evento paralelo, EA Play, que arrancára el sábado 9 de junio a las 22:00 (hora peninsular española).

Entre los títulos que podrían referirse encontramos las nuevas entregas de FIFA, Dragon Age, Battlefield, Star Wars y Need for Speed. Sin olvidarnos de Anthem, la nueva propiedad intelectual de BioWare.

Microsoft

El Microsoft Theatre de Los Ángeles albergará el «Xbox E3 2018 Briefing», cuya retransmisión comenzará el domingo 10 de junio a las 22:00 (hora peninsular española).

Esperamos saber sobre las próximas iteraciones de Halo, Forza Horizon, Gears of War, Perfect Dark, Fable o Age of Empires.

Ubisoft

La multinacional francesa revelará sus próximos títulos el lunes 11 de junio a las 22:00 (horario peninsular).

Algunos de los títulos a tratar son: The Division 2, Skull & Bones, The Crew 2, Just Dance 2019 o Beyond Good & Evil 2. Sin olvidarnos del rumoreado Watch Dogs 3.

Bethesda

Bethesda comunicará sus novedades con «la mayor conferencia de su historia». Podrá seguirse en directo en la madrugada del domingo 10 al lunes 11 de junio (03:30 horas peninsulares).

Tendrían su hueco las nuevas entregas de Prey, DOOM, The Elder Scrolls, The Evil Within, Wolfenstein o Fallout .

Sony

El gigante nipón celebrará su media briefing en la madrugada de lunes 11 al martes 12 de junio (03:00 horas peninsulares).

Sus juegos más esperados son The Last of Us: Part 2, Ghost of Tsushima, Days Gone, Dreams o Death Stranding.

Nintendo

Nintendo concretará el futuro de su consola híbrida, Nintendo Switch, el martes 12 de junio a las 18:00 (hora peninsular española). También se esperan nuevas sobre su portátil estereoscópica, Nintendo 3DS.

Algunos juegos con presencia asegurada son Metroid Prime 4, Bayonetta 3, Super Smash Bros. o las nuevas entregas de Fire Emblem y Pokémon.