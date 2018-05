Fallout, The Elder Scrolls y otras opciones de Bethesda para el E3 2018 Bethesda apunta a Fallout como uno de sus anuncios inminentes / Bethesda La gran feria de los videojuegos arranca el 12 de junio en California JOSÉ CARLOS CASTILLO Miércoles, 30 mayo 2018, 12:48

Restan pocos días para que la gran feria del videojuego abra sus puertas. La Electronic Entertainment Expo tendrá lugar del 12 al 14 de junio, precedida por las conferencias de prensa a cargo de las principales editoras.

Una de ellas es Bethesda, que retransmitirá su media briefing el 11 de junio, a las 03:30 horas peninsulares. Su vicepresidente de marketing, Pete Hines, adelanta que habrá juegos para todos los gustos: «No puedo daros pistas sobre los juegos que anunciaremos o cuándo saldrán a la venta, pero sí deciros que tenemos novedades en la recámara. […] No nos centraremos en un sólo género, sino que abarcaremos distintas áreas. Habrá algo para cada uno».

The Elder Scrolls VI

La gran pregunta en el aire es si The Elder Scrolls VI se convertirá en uno de los grandes anuncios del E3 2018. Por consiguiente, en el juego estrella de la presentación de Bethesda. No parece así, a tenor del tweet publicado por Hines el pasado febrero: ''Tenemos dos juegos que terminar antes de lanzarnos con The Elder Scrolls 6''. El directivo clarificó que no se trata de juegos independientes o menores, como Fallout Shelter.

Más seguro parece el anuncio de nuevas expansiones para The Elder Scrolls: Legends (el juego de estrategia con cartas podría llegar a consolas de sobremesa) y The Elder Scrolls: Online. Este último supone, junto a Quake Champions, la gran apuesta de Bethesda por el multijugador en línea. No extrañaría entonces que el shooter recibiese más contenido, cameos inclusive.

DOOM

El reinicio de DOOM obtuvo un éxito incontestable. No menos que su adaptación a visores de realidad virtual (PlayStation VR y HTC Vive), que supo captar el espíritu frenético y descarnado que siempre ha caracterizado a la franquicia.

¿Trabaja Bethesda en una secuela propiamente dicha? Así debería ser, máxime cuando Hines ha comentado que este E3 será «el infierno en la Tierra» para su compañía. Casualmente o no, el subtítulo de Doom 2 (1994) fue ''Hell on Earth''.

Prey

La apuesta más segura es una expansión o segunda parte de ''Prey'', tras su acertada reinterpretación por parte de Arkane Studios. Volvemos a Pete Hines, quien durante la PAX East aseguró que ''no hemos escuchado lo último sobre Prey''. De hecho, la cuenta oficial del juego en Twitter lleva semanas arrojando pistas, como este vídeo en torno al satélite terrestre.

Por su parte, los integrantes de Arkane Studios se han fotografiado para conmemorar el aniversario de lanzamiento del juego, emplazándonos al media briefing del 11 de junio.

En cuanto a Dishonored, la falta de rumorología sugiere que su tercera iteración principal tardará en confirmarse.

The Evil Within

The Evil Within 2 ha sido otra de esas secuelas que, contradiciendo la norma, superan en todo al original. Tal así que la franquicia ha mejorado su esperanza de vida. No extrañaría entonces el anuncio de una expansión.

Incluso de una versión para dispositivos de realidad virtual, considerando el reciente lanzamiento de una modalidad subjetiva.

Wolfenstein

Si recordáis, a Wolfenstein: The New Order siguió una expansión en calidad de título independiente (y a precio reducido): The Old Blood. Con el lanzamiento de The New Colossus para Nintendo Switch a la vuelta de la esquina, Machine Games podría encontrarse inmersa en un desarrollo semejante.

La traslación de Wolfenstein a realidad virtual es otra opción plausible, dada la buena acogida de Skyrim VR, Fallout 4 VR o DOOM VFR.

Smartphones, conversiones e inéditos

Como indicamos al comienzo, Bethesda Game Studios ultima el desarrollo de dos grandes títulos, uno de los cuáles podría ser la «superproducción freemium» que detectamos el año pasado, por una oferta laboral. Muchos piensan en un spin-off de Fallout, al estilo de New Vegas.

La editora también ha confirmado la producción de un nuevo juego para móviles, lo que nos remite a Fallout Shelter 2 (el original superó los 100 millones de jugadores el pasado septiembre).

Por su parte, Nintendo Switch recibiría nuevas conversiones de éxitos recientes, visto el rendimiento comercial de DOOM y Skyrim: los aficionados sueñan con Fallout 4 o Dishonored 2.

En última instancia aludimos a BattleCry Studios, quienes trabajan en un FPS por anunciar tras la cancelación del título homónimo. Sería fantástico vislumbrarlo el próximo junio.